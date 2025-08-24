Gyokeres lập cú đúp, Arsenal thắng 5 bàn trước Leeds

Arsenal tiếp Leeds vào đêm 23/8, thuộc vòng 2 Ngoại hạng Anh 2025-26 trên sân nhà Emirates. Ngay từ những phút đầu, Pháo thủ đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Martin Odegaard đã có cú dứt điểm chệch cột dọc, đáng tiếc cầu thủ người Đan Mạch đã phải rời sân cuối hiệp một do chấn thương. Viktor Gyokeres cũng bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi sút bóng ra ngoài trong tư thế thuận lợi. Leeds cũng có pha đáp trả đáng chú ý từ quả phạt góc, nhưng cú đánh đầu của Pascal Struijk đã bị David Raya cản phá.

Arsenal chơi áp đảo trước Leeds (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Arsenal đã tìm thấy bàn thắng khai thông thế bế tắc từ một tình huống cố định. Phút 32, từ quả phạt góc của Declan Rice, Jurrien Timber bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc xa, mở tỷ số trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 32 của Arsenal từ phạt góc kể từ mùa giải 2023-24, một con số kỷ lục tại giải đấu hàng đầu. Ngay trước giờ nghỉ, Timber tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo cho Bukayo Saka, người đã có cú sút đẹp mắt bằng chân phải không thuận, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Bước sang hiệp hai, Arsenal nhanh chóng có bàn thắng thứ ba. Phút 48, Riccardo Calafiori chuyền bóng tinh tế cho Gyokeres, và tiền đạo người Thụy Điển đã dứt điểm quyết đoán vào cột gần, ghi bàn thắng đầu tiên cho "Pháo thủ". Dù Saka phải rời sân vì chấn thương ngay sau đó, Arsenal vẫn duy trì thế trận áp đảo và có bàn thắng thứ tư từ một quả phạt góc khác, với Timber tiếp tục là người ghi bàn sau một pha tranh chấp trong vòng cấm ở phút 56.

Gyokeres ăn mừng sau khi ghi bàn cho Arsenal (Ảnh: Getty).

Cuối trận, tài năng trẻ 15 tuổi Max Dowman có màn ra mắt Premier League và nhanh chóng để lại dấu ấn khi mang về một quả phạt đền. Gy0keres không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 5-0 cho Arsenal. Với kết quả này, Arsenal đã san bằng kỷ lục 43 trận sân nhà liên tiếp bất bại trước các đội bóng mới lên hạng tại Ngoại hạng Anh, trong khi chuỗi bảy trận thắng liên tiếp của Leeds đã chính thức chấm dứt.