Nhận định Man Utd - Arsenal (22h30, 17/8): Quyết chiến tại Old Trafford

Tâm điểm của tuần lễ khai mạc Ngoại hạng Anh đầy sôi động sẽ đổ dồn về Old Trafford vào tối nay (17/8), nơi hai gã khổng lồ một thời, Man Utd và Arsenal, sẽ đối đầu nhau trong nỗ lực khôi phục lại ánh hào quang quá khứ.

Sau một mùa giải 2024-25 thảm họa, "Quỷ đỏ" đặt mục tiêu vực dậy, trong khi "Pháo thủ" đang khao khát chấm dứt chuỗi ngày về nhì. Dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim, người đã giữ được ghế nóng bất chấp việc bị đánh bại trong trận chung kết Europa League và xếp thứ 15 tại Ngoại hạng Anh, Man Utd đang hướng tới một khởi đầu mới.

Amorim tiếp tục được ban lãnh đạo Man Utd tin tưởng (Ảnh: Getty).

Việc không tham dự đấu trường châu Âu ở mùa giải 2025-26 có thể là một lợi thế cho đoàn quân của Amorim, giúp họ tập trung hoàn toàn vào các mục tiêu quốc nội. Với việc Bruno Fernandes từ chối lời mời từ Saudi Arabia và sự bổ sung nhân sự trên hàng công, Man Utd đã thể hiện sự cân bằng đáng kể trong giai đoạn tiền mùa giải, bất bại cả 5 trận giao hữu và giành chức vô địch Premier League Summer Series.

Tuy nhiên, các trận hòa với Leeds United, Everton và Fiorentina đã làm giảm đi phần nào giá trị của những chiến thắng trước West Ham và Bournemouth. Dù vậy, hai chiến thắng liên tiếp này là điều mà Man Utd chưa từng đạt được trong toàn bộ mùa giải Ngoại hạng Anh 2024-25.

"Quỷ đỏ" sẽ bước vào chiến dịch mới với thành tích ấn tượng tại vòng 1 Ngoại hạng Anh, giành 22 chiến thắng, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Một chiến thắng trước Arsenal không chỉ mang ý nghĩa quan trọng về mặt tinh thần mà còn giúp Man Utd trở thành đội đầu tiên đánh bại "Pháo thủ" 100 lần trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, Arsenal đã có màn chạy đà ấn tượng khi ghi ba bàn vào lưới Athletic Bilbao trong trận giao hữu cuối cùng, bảo vệ thành công chức vô địch Emirates Cup. Bàn thắng đầu tiên của Viktor Gyokeres và pha kiến tạo của Martin Zubimendi đã mở ra chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục, cùng với các pha lập công của Bukayo Saka và Kai Havertz.

Arteta đang đứng trước một mùa giải đầy áp lực (Ảnh: Getty).

Chiến thắng này giúp đoàn quân của Mikel Arteta khắc phục những sai lầm sau các trận thua trước Tottenham Hotspur và Villarreal, nơi vấn đề sáng tạo quen thuộc lại xuất hiện. Với đội hình mạnh nhất và hàng tiền vệ ba người ăn ý, Arsenal đã không hề nao núng trước Athletic, và chiến thắng trong loạt sút luân lưu là phần thưởng bổ sung trước một cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh được mong đợi khác vào mùa giải 2025-26.

Từng bị chế giễu vì liên tục đứng thứ tư, Arsenal hiện không thể thoát khỏi lời nguyền đứng thứ hai trong ba năm qua. Với việc Liverpool, Man City và Chelsea chi tiêu đáng kể, các nhà quan sát dự đoán về một cuộc chiến giành danh hiệu bốn bên sẽ diễn ra điên cuồng trong những tháng tới.

Nhiệm vụ chính của Arsenal hiện tại là giành chiến thắng trong trận đấu vòng 1 Ngoại hạng Anh lần thứ tư liên tiếp, tại một sân vận động mà họ đã ghi bàn trong 11 trận Premier League liên tiếp. Kể từ năm 2014, "Pháo thủ" chưa bao giờ "tịt ngòi" ở trận đấu hàng đầu tại Old Trafford.

Thông tin đội hình

Thị trường chuyển nhượng mùa hè chứng kiến những bất ngờ lớn khi Benjamin Sesko và Viktor Gyokeres, hai cái tên được đồn đoán sẽ khoác áo Arsenal và Man Utd, lại có thể xuất hiện trong màu áo đối thủ. Theo đó, Sesko nhiều khả năng sẽ ra mắt Premier League trong màu áo "Quỷ Đỏ", trong khi Gyokeres sẽ đối đầu với cựu huấn luyện viên của mình, Ruben Amorim.

Sesko sẵn sàng ra sân thi đấu cho Man Utd (Ảnh: Getty).

Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã xác nhận Sesko đang ở trạng thái thể chất và tinh thần tốt nhất để có trận ra mắt Ngoại hạng Anh. Tiền đạo này có thể trở thành một phần của bộ ba tấn công mới cùng Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, dù điều này có thể đẩy Bruno Fernandes vào vai trò sâu hơn.

Trong khi đó, Joshua Zirkzee và Andre Onana đều đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân, bất chấp những tin đồn về việc họ có thể ra đi. Tương tự, Rasmus Hojlund, mục tiêu của Fulham, cũng sẽ có mặt. Tuy nhiên, Noussair Mazraoui (gân kheo) và Lisandro Martinez (đầu gối) sẽ vắng mặt.

Cuộc đối đầu trực tiếp giữa Sesko và Gyokeres được dự đoán sẽ là tâm điểm của trận đấu cuối tuần này. Gyokeres nhiều khả năng sẽ có trận ra mắt chính thức tại Ngoại hạng Anh sau màn trình diễn ấn tượng trước Athletic. Bàn thắng đẹp mắt của Kai Havertz từ băng ghế dự bị đã khiến HLV Arteta phải cân nhắc kỹ lưỡng về đội hình xuất phát.

Nếu Gyokeres thực sự ra sân và ghi bàn, anh sẽ trở thành cầu thủ thứ ba ghi bàn vào lưới Man Utd tại Old Trafford trong trận ra mắt Premier League, sau Mo Johnston (1992) và Paulo Wanchope (1997).

Về phía đội khách, HLV Arteta cũng lạc quan về chấn thương háng của Leandro Trossard, hy vọng anh sẽ ổn định trước khi trận đấu diễn ra. Gabriel Jesus là cầu thủ duy nhất của đội khách vắng mặt vì lý do thể lực.

Đội hình ra sân dự kiến

Man Utd: Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli