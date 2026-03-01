Futsal Việt Nam tái ngộ Thái Lan tại giải vô địch Đông Nam Á

Lễ bốc thăm diễn ra tại Nonthaburi (Thái Lan). Theo kết quả bốc thăm, chủ nhà của giải vô địch Đông Nam Á 2026 là Thái Lan nằm ở bảng A, cùng với các đội Myanmar, Timor Leste và đội tuyển futsal Việt Nam.

Đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng đấu dễ thở tại giải Đông Nam Á 2026 (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, bảng B có các đội Indonesia, Australia, Malaysia, Campuchia và Brunei. Trong số này, Indonesia là đương kim vô địch (ĐKVĐ) Đông Nam Á, ĐKVĐ SEA Games và là đương kim á quân châu Á.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt ở vòng bảng, chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết.

Với việc nằm trong bảng A, cơ hội để đội tuyển futsal Việt Nam giành một trong hai vé vào bán kết không khó.

Chướng ngại vật lớn của chúng ta có lẽ chỉ xuất hiện từ vòng bán kết, nếu đội bóng của HLV Diego Giustozzi (người Argentina) chạm trán với Indonesia ở giai đoạn đấu loại trực tiếp của giải.

Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5/4 đến 11/4 tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan).

Giai đoạn vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 5/4 đến 7/4. Các trận bán kết sẽ diễn ra ngày 9/4. Còn trận chung kết sẽ diễn ra ngày 11/4.