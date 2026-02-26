Tuyển futsal nữ Việt Nam thắng Myanmar, chờ vé vào bán kết giải Đông Nam Á

Trận đấu giữa đội tuyển futsal nữ Việt Nam và Myanmar diễn ra chiều nay, tại Nhà thi đấu bên trong Trung tâm thương mại Terminal 21, Korat, Nakhon Ratchasima (Thái Lan).

Myanmar là đội khởi đầu tốt hơn. Họ mở tỷ số ở phút 8, nhờ công của Ya Min Thant Zin. Đến phút 17, mỗi bên ghi một bàn thắng. Người ghi bàn cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam là Trần Nguyệt Vi, còn người ghi bàn cho Myanmar là Lwin Lwin Htet.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam thắng Myanmar trong trận đấu diễn ra chiều nay (Ảnh: ASEAN Football).

Hiệp một kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội tuyển Myanmar (trong môn futsal, mỗi hiệp có 20 phút, không tính thời gian bóng ngoài cuộc).

Sang hiệp hai, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đẩy cao tốc độ tấn công. Nỗ lực của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Đình Hoàng cho kết quả khả quan. Phút 21, Trần Nguyệt Vi ghi bàn san bằng tỷ số 2-2 cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Sau đó chỉ một phút, đến lượt Biện Thị Hằng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho đội bóng của HLV Nguyễn Đình Hoàng.

Từ đây, ưu thế trên sân nghiêng hẳn về phía đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Bản thân Biện Thị Hằng có thêm hai bàn thắng ở các phút 26 và 39. Cô hoàn tất cú hattrick của mình trong trận, đồng thời ấn định chiến thắng 5-2 cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Chiến thắng này giúp đội tuyển futsal nữ Việt Nam có 6 điểm sau 3 trận vòng bảng. Chúng ta sẽ chờ kết quả của trận đấu muộn giữa Australia và Philippines chiều nay, để biết mình có vào bán kết hay không. Nếu Australia không thua Philippines, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ chắc chắn vào bán kết.

Nếu Philippines thắng Australia, chúng ta sẽ chờ xem kết quả của chiến thắng này là mấy bàn, để tính chỉ số đối đầu qua lại giữa 3 đội Australia, Philippines và Việt Nam.