Đội tuyển futsal nữ Việt Nam thắng Philippines tại giải Đông Nam Á 2026

Sau trận thua Australia hôm qua, đội tuyển futsal nữ Việt Nam thể hiện rõ quyết tâm trong trận đấu diễn ra chiều nay (25/2), gặp Philippines ở Nhà thi đấu bên trong Trung tâm thương mại Terminal 21, tại Korat (Nakhon Ratchasima, Thái Lan).

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đánh bại đội nữ Philippines tại giải Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Được đánh giá cao hơn so với đối thủ, đội tuyển futsal nữ Việt Nam nhập cuộc với lối chơi tấn công.

Phút thứ 5, đội tuyển futsal nữ Việt Nam có bàn mở tỷ số nhờ công của Thanh Ngân. Cầu thủ này đi bóng vượt qua thủ môn đối phương, nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới, ghi bàn giúp cho đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Hoàng dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng này, ưu thế vẫn nghiêng về phía đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Chúng ta tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng không thể tận dụng thành công.

Mãi đến cuối hiệp hai (trong môn futsal, mỗi hiệp có 20 phút, không kể thời gian bóng ngoài cuộc), cách biệt mới được nhân đôi cho đội bóng của HLV Nguyễn Đình Hoàng.

Phút 36, Biện Thị Hằng tung cú sút chéo góc, đánh bại thủ môn đội Philippines, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Thắng trận này, đội tuyển futsal nữ Việt Nam có 3 điểm đầu tiên tại giải vô địch Đông Nam Á 2026. Chúng ta sống lại hy vọng vào vòng đấu loại trực tiếp. Ngày mai (26/2), đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ có trận đấu cuối vòng bảng, gặp Myanmar vào lúc 13h30.