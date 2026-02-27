Đội tuyển futsal nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết giải vô địch Đông Nam Á

Lịch thi đấu bán kết, ngày 28/2 15h, Australia – Indonesia 18h30, Thái Lan – Việt Nam

Ở trận đấu cuối cùng bảng B diễn ra chiều 26/2, Australia hòa 1-1 với Philippines. Kết quả này giúp Australia giành được ngôi đầu bảng, với 7 điểm sau 3 lượt trận.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam vào bán kết gặp chủ nhà Thái Lan (Ảnh: VFF).

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam được 6 điểm, đứng nhì bảng B. Đội bóng của HLV Nguyễn Đình Hoàng cũng giành vé vào bán kết.

Trong khi đó, tại bảng A, chủ nhà Thái Lan giành chiến thắng đậm 8-0 trước Malaysia trong buổi tối 26/2. Đội tuyển futsal nữ xứ sở chùa vàng đứng đầu bảng A, đối đầu với đội tuyển futsal nữ Việt Nam ở bán kết. Đây là cặp đấu tái hiện trận chung kết giải đấu này cách đây hai năm.

Cặp bán kết còn lại sẽ diễn ra giữa đội nhì bảng A là Indonesia và đội đầu bảng B là Australia.

Các cặp đấu bán kết sẽ diễn ra ngày 28/2, tại Nhà thi đấu bên trong Trung tâm thương mại Terminal 21, tại Korat, Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Riêng cặp đấu giữa đội tuyển futsal nữ Việt Nam và chủ nhà Thái Lan diễn ra lúc 18h30.

Hai đội thắng sẽ vào chung kết, còn hai đội thua ở các trận bán kết sẽ có thêm trận tranh hạng ba.