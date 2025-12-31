Những điểm nhấn thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2025

Bóng đá Việt Nam đã tạo nên dấu mốc quan trọng khi có tới 7 đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ giành quyền tham dự các vòng chung kết giải châu Á trong giai đoạn 2025-2026.

Thành tích mang tính lịch sử này là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn trong việc phát triển nội lực, nâng cao chất lượng đào tạo trẻ và xây dựng lộ trình phát triển bền vững cho hệ thống các đội tuyển quốc gia.

Chức vô địch AFF Cup lịch sử trên đất Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam mở đầu năm 2025 bằng chức vô địch AFF Cup 2024 với 8 trận bất bại, thắng thuyết phục trước Thái Lan ở chung kết lượt đi (2-1) và lượt về (3-2). Danh hiệu vô địch được nâng cao trên đất Thái Lan đã trở thành dấu mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan ở hai trận chung kết để vô địch AFF Cup 2024 vào đầu năm 2025 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sau AFF Cup, đội tuyển Việt Nam có 5 đợt tập trung và thi đấu tại các kỳ FIFA Days vào các tháng 3, 6, 9, 10 và 11, tham dự vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam giành các chiến thắng trước Lào (5-0, 2-0), Nepal (3-1, 1-0) và để thua Malaysia 0-4.

Trận thua Malaysia ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh suất dự vòng chung kết, tuy nhiên đây cũng là trận đấu gây tranh cãi khi Malaysia dính bê bối dùng cầu thủ nhập tịch sau quy định và có nguy cơ nhận án phạt xử thua đội tuyển Việt Nam 3-0.

Những nét tích cực của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam có ba giai đoạn tập trung chính trong năm 2025 nhằm chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup nữ 2026, giải vô địch nữ Đông Nam Á và SEA Games 33, trong đó có một đợt tập huấn quan trọng tại Nhật Bản.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành huy chương bạc SEA Games 33 đầy tiếc nuối (Ảnh: Mạnh Quân).

Đoàn quân HLV Mai Đức Chung giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 với thành tích toàn thắng tại vòng loại, đoạt huy chương đồng giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 và thể hiện sự tiến bộ rõ nét trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33.

Tại SEA Games 33 ở Thái Lan, đội tuyển nữ thi đấu nỗ lực, bản lĩnh và quyết tâm trong suốt giải đấu. Dù thua Philippines đầy tiếc nuối với tranh cãi từ sai sót của trọng tài, các cô gái Việt Nam vẫn gây ấn tượng với người hâm mộ với tấm huy chương bạc trên đất Thái Lan.

Thành công rực rỡ của U23 Việt Nam

Đội tuyển U22/U23 Việt Nam trải qua 7 đợt tập trung, tập huấn và thi đấu quốc tế, trong đó có hai giải giao hữu chất lượng cao tại Trung Quốc với sự góp mặt của những đối thủ hàng đầu châu lục như U23 Hàn Quốc, U23 Uzbekistan và đội chủ nhà U23 Trung Quốc.

Đoàn quân HLV Kim Sang Sik lần thứ ba liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á, khẳng định vững chắc vị thế số một khu vực. Tiếp đó, U23 Việt Nam hoàn thành xuất sắc mục tiêu tại vòng loại U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng, giành quyền tham dự vòng chung kết ở Saudi Arabia.

U22 Việt Nam gây ấn tượng với chức vô địch SEA Games 33 tại Thái Lan (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tại SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan, U22 Việt Nam để lại dấu ấn với màn trình diễn thuyết phục, thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần thi đấu và sự trưởng thành về chuyên môn.

Ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam gây ấn tượng mạnh mẽ khi ngược dòng thắng U22 Thái Lan 3-2 để giành tấm huy chương vàng danh giá. Đây là danh hiệu thứ ba của HLV Kim Sang Sik với bóng đá Việt Nam trong năm 2025.

Các đội tuyển futsal Việt Nam khẳng định vị thế

Trong năm 2025, futsal Việt Nam tiếp tục được đầu tư theo hướng bài bản và có kế hoạch. Đội tuyển futsal nam quốc gia thi đấu ổn định tại vòng loại châu Á 2026, giành quyền tham dự vòng chung kết với thành tích toàn thắng, tuy nhiên điều đáng tiếc là không thể có huy chương SEA Games 33.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đạt thành tích vào tứ kết giải châu Á 2025 và thể hiện những bước tiến đáng ghi nhận. Đặc biệt, tại SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ Việt Nam mang đến niềm tự hào khi thắng Indonesia ở chung kết để lần đầu tiên giành huy chương vàng.

Ấn tượng mạnh mẽ từ các đội tuyển trẻ

Công tác đào tạo trẻ tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong chiến lược phát triển lâu dài của VFF. Trong năm 2025, các đội tuyển trẻ quốc gia đạt được nhiều kết quả tích cực, cho thấy sự phát triển đồng đều và chiều sâu lực lượng.

U17 Việt Nam thắng Malaysia 4-0 và giành vé dự giải U17 châu Á 2026 (Ảnh: An An).

Ở bóng đá nữ, đội tuyển U19 nữ giành huy chương bạc giải U19 nữ Đông Nam Á 2025, đội tuyển U16 nữ đạt huy chương đồng giải U16 nữ Đông Nam Á 2025. Bên cạnh đó, các đội tuyển U20 nữ và U17 nữ đều xuất sắc giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á 2026.

Ở bóng đá nam, đội tuyển U17 Việt Nam cũng ghi dấu ấn khi giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng cả 5 trận vòng loại, đặc biệt là chiến thắng 4-0 ở trận đấu quyết định với Malaysia.

Những kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả của công tác đào tạo trẻ, mà còn khẳng định tính kế thừa và sự ổn định về lực lượng. Việc xây dựng hệ thống đào tạo trẻ bài bản, có lộ trình dài hạn đang từng bước tạo nguồn lực vững chắc, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Có thể khẳng định, với việc 7 đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ cùng giành quyền tham dự các vòng chung kết giải châu Á 2025 và 2026, cùng những thành tích nổi bật tại SEA Games 33 và các đấu trường khu vực, năm 2025 là một năm thành công toàn diện của bóng đá Việt Nam.