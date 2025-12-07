Điểm tuần: Cloudflare lại gặp sự cố, K+ thông báo rút khỏi Việt Nam

Cloudflare tiếp tục gặp sự cố

Chiều 5/12, hàng loạt dịch vụ như Canva, Claude, Zoom đều rơi vào tình trạng khó truy cập. Thậm chí, một số trang web còn hiển thị sự cố không thể kết nối với máy chủ.

Cloudflare tiếp tục gặp sự cố và ảnh hưởng đến Internet toàn cầu (Ảnh: TechRadar).

"Sự cố không phải do tấn công mạng trực tiếp hay gián tiếp vào hệ thống, cũng không liên quan đến bất cứ hoạt động độc hại nào. Nó xảy ra do chúng tôi thay đổi logic phân tích nội dung nhằm phát hiện và khắc phục một lỗ hổng quy mô toàn ngành", Dane Knecht, Giám đốc công nghệ tại Cloudflare, giải thích.

Ông cho biết, sự cố ảnh hưởng đến khoảng 28% tổng lưu lượng HTTP mà Cloudflare phục vụ. Trước đó vào ngày 18/11, Cloudflare cũng gặp sự cố khiến Internet toàn cầu gặp gián đoạn.

K+ rút khỏi Việt Nam

Tuần qua, K+ đã gửi email thông báo tới các đối tác truyền hình trả tiền việc dừng phát sóng từ ngày 1/1/2026. Thông báo này bao gồm cả việc giục các đối tác truyền hình trả tiền thanh toán nốt hợp đồng thông qua việc bán gói bản quyền giải Ngoại hạng Anh (EPL).

K+ chính thức dừng hoạt động vào đầu năm tới (Ảnh: ST).

"K+ có gửi email cho chúng tôi thông báo họ dừng hoạt động. Hiện khách hàng gói cước giải Ngoại hạng Anh cũng không còn nhiều và chúng tôi đã thông báo cho họ việc dừng phát sóng giải này từ 1/1/2026.

Chúng tôi đã có phương án bù đắp cho khách hàng bằng kênh khác với những khách hàng trả trước gói cước giải Ngoại hạng Anh", lãnh đạo một công ty truyền hình trả tiền nói.

Thông tin về cấp phép mạng Starlink ở Việt Nam

Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra sáng 1/12, đại diện Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thông tin về việc cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh nước ngoài, đã cung cấp thông tin chi tiết về tiến độ của Starlink và Amazon.

Starlink dự kiến sẽ gửi lại hồ sơ sớm trong vài tuần tới (Ảnh: CNBC).

Theo lãnh đạo Cục Viễn thông, Starlink đang ở gần bước cuối cùng của việc được cấp phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Bộ KH&CN đã xin ý kiến của các bộ ngành liên quan, bao gồm Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Bộ đã gửi lại Starlink để làm rõ một số điểm trong hồ sơ xin cấp phép.

Theo thông tin từ đầu mối của Starlink, đơn vị này dự kiến sẽ gửi lại hồ sơ sớm trong vài tuần tới.

Với Amazon, đơn vị này đã hoàn thành hồ sơ và gửi lại vào ngày 24/11 vừa qua. Trước đó, Cục Viễn thông đã phối hợp với Cục Tần số và các đơn vị liên quan xây dựng bản hướng dẫn rất chi tiết về hồ sơ cần cung cấp.

Samsung ra mắt điện thoại màn hình gập ba

Galaxy Z TriFold có thiết kế gập vào trong như một cuốn sách, với ba phần màn hình chồng lên nhau khi đóng lại. Mặt lưng là một màn hình độc lập, cho phép người dùng sử dụng máy như một điện thoại dạng thanh khi toàn bộ màn hình chính được gập vào trong.

Galaxy Z TriFold có kiểu màn hình gập như một cuốn sách, với các màn hình úp vào nhau khi gập (Ảnh: Samsung).

Khi mở hoàn toàn, Galaxy Z TriFold đạt kích thước 10 inch, tương đương một máy tính bảng cỡ lớn, độ phân giải 2.160 x 1.584 pixel và tần số làm tươi biến thiên từ 1 đến 120Hz. Màn hình phụ bên ngoài có kích thước 6,5 inch, độ phân giải Full HD với tỷ lệ khung hình 21:9.

Ở trạng thái mở rộng, Galaxy Z TriFold có độ mỏng tối đa 4,2mm. Khi gập lại, máy dày 12,9mm, dày hơn 4,7mm so với Galaxy S25 Ultra và dày hơn 4mm so với Galaxy Z Fold7. Dù vậy, kích thước này vẫn đủ gọn để người dùng có thể bỏ vào túi quần.

Panasonic tung loạt tủ lạnh, máy giặt mới

Tại Experience Hub, Panasonic đã ra mắt hàng loạt các sản phẩm tủ lạnh cũng như máy giặt thế hệ mới đến người tiêu dùng Việt. Bộ sưu tập hơn 25 mẫu tủ lạnh nhiều cánh với triết lý thiết kế chuẩn Nhật, phù hợp từ căn hộ trẻ trung, nhà phố đến các không gian nội thất cao cấp.

Các thiết bị của Panasonic được thiết kế theo phong cách tối giản (Ảnh: Thế Anh).

Song song với tủ lạnh, hãng cũng giới thiệu loạt máy giặt mới với công nghệ giặt lọc ly tâm tách cặn bẩn, mang lại chất lượng giặt sạch sâu và bảo vệ sợi vải phù hợp với nhiều gia đình.

Bộ thiết bị sạc được sử dụng tại giải PUBG Mobile 2025

PUBG Mobile Global Championship (PMGC) không chỉ là giải đấu game mà còn là nơi các công nghệ di động được kiểm chứng dưới áp lực thi đấu cường độ cao. PMGC 2025 lần đầu ghi nhận sự xuất hiện của một thương hiệu chuyên về sạc di động.

Anker trở thành đối tác phụ trách giải pháp năng lượng cho giải PUBG Mobile 2025 (Ảnh: Anker).

Anker sẽ chịu trách nhiệm cung cấp năng lượng cho toàn bộ quá trình tập luyện và thi đấu của các tuyển thủ tại Thái Lan. Bộ sản phẩm chủ lực được lựa chọn bao gồm pin dự phòng Anker 25K (A1695) và củ sạc nhanh Anker 140W (B2697).

Mật khẩu được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam

NordPass đã tổng hợp và lọc ra danh sách 200 mật khẩu được sử dụng phổ biến nhất trong năm 2025 trên toàn cầu và tại 50 quốc gia nơi phần mềm đang hoạt động.

“123456” là mật khẩu được sử dụng phổ biến nhất thế giới trong nhiều năm liền (Ảnh: Getty).

Danh sách được xây dựng từ dữ liệu của hàng trăm triệu tài khoản trực tuyến, với sự hỗ trợ của các chuyên gia bảo mật độc lập chuyên phân tích các sự cố an ninh mạng.

“123456” là mật khẩu được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam, với hơn 1,89 triệu tài khoản trực tuyến sử dụng. Xếp thứ 2 trong danh sách là "123456789" và thứ 3 là "12345678".