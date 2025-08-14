FIVB ca ngợi thành tích của bóng chuyền nữ Việt Nam

"Thái Lan và Việt Nam tạo nên cuộc đụng độ ngoạn mục kéo dài năm set trước thềm Giải vô địch bóng chuyền thế giới", trang Volleyball World được điều hành bởi FIVB nhấn mạnh về chức vô địch SEA V.League (giải vô địch bóng chuyền nữ Đông Nam Á) của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Trang chủ Liên đoàn bóng chuyền thế giới nhấn mạnh chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan để giành chức vô địch SEA V.League (Ảnh: asianvolleyball).

Trong bài viết trên trang chủ của mình, FIVB đã liệt kê cả hai lần đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan tại chặng 1 và chặng 2 SEA V.League vừa qua. Đó là những trận đấu đều kéo dài 5 set căng thẳng.

Ở chặng 1, Thái Lan là đội giành chiến thắng và chủ công Pimpichaya Kokram giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Sau đó đến chặng 2, Việt Nam dù bị Thái Lan dẫn trước 2 set vẫn ngược dòng đánh bại đối thủ với tỷ số chung cuộc 3-2.

Đáng chú ý, ở trận lượt về trên sân Ninh Bình, đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền đã giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu khi ghi tới 45 điểm sau 5 set đấu.

"Trận đấu đã diễn ra rất kịch tính, đặc biệt ở ván đấu quyết định. Đội chủ nhà lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước hai set và trong hiệp phụ của loạt tie-break, họ đã giành chiến thắng vang dội 3-2 (17-25, 24-26, 25-17, 25-22, 16-14) trước Thái Lan, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử SEA V-League giành chức vô địch.

Lần này, tay đập 25 tuổi của Việt Nam Nguyễn Thị Bích Tuyền đã được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và được đưa vào đội hình hay nhất giải đấu, cùng với người chuyền hai Pornpun Guedpard (Thái Lan), các cầu thủ đập biên Chatchu-On Moksri (Thái Lan) và Vi Thị Như Quỳnh (Việt Nam), các cầu thủ phụ công Trần Thị Bích Thủy (Việt Nam) và Wimonrat Thanapan (Thái Lan), và libero Ylizyeth Justine Jazareno (Philippines)", trang Volleyball World nhấn mạnh.

Cũng theo thông báo của FIVB, Thái Lan sẽ đăng cai Giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025 từ ngày 25/8 đến ngày 7/9. Sự kiện bóng chuyền danh giá nhất năm nay sẽ được đồng tổ chức bởi các thành phố Bangkok, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima và Phuket tại Thái Lan.

Đội chủ nhà sẽ nằm ở bảng A, tranh tài với các đội Ai Cập, Thụy Điển và Hà Lan tại Bangkok. Trong khi đó đội tuyển bóng chuyền Việt Nam sẽ đến Phuket để thi đấu ở bảng D với Ba Lan, Đức và Kenya.