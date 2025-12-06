Phản ứng của người trong cuộc sau lễ bốc thăm World Cup 2026

Kết quả bốc thăm World Cup 2026 (Ảnh: FIFA).

Những lá thăm may rủi đã mang tới tâm trạng khác nhau cho các đội bóng tham dự World Cup 2026. Điều này đã tạo ra phản ứng khác nhau từ những HLV trưởng của các đội bóng sau buổi lễ bốc thăm tại Washington D.C (Mỹ) vào đêm qua.

Đương kim vô địch Argentina được cho là rơi vào bảng đấu khá nhẹ với sự xuất hiện của Algeria, Áo và Jordan. Tuy nhiên, HLV Scaloni vẫn giữ thái độ thận trọng: “Họ đều là những đối thủ khó chơi. Tuyển Áo đã có một chiến dịch vòng loại World Cup tuyệt vời và chúng tôi tin họ là một đội rất mạnh.

Messi và tuyển Argentina nằm ở bảng đấu không quá khó khăn ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Algeria cũng vậy, cách họ thi đấu khiến chúng tôi phải dè chừng. Jordan cũng rất ấn tượng ở vòng loại. Argentina sẽ tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, cố gắng đưa vào đội những cầu thủ mới có thể bổ sung thêm sức trẻ”.

Tương tự như Argentina, Bồ Đào Nha cũng không gặp nhiều thử thách khi nằm chung bảng với Colombia, Uzbekistan và đội thắng ở play-off Liên lục địa nhánh 1 (CHDC Congo, Jamaica, New Caledonia).

HLV Roberto Martinez cho biết: “Sau khi biết đối thủ, chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho World Cup. Tôi hài lòng với bảng đấu này vì nó cho phép chúng tôi đá trận đầu tiên vào ngày 17/6. Điều đó giúp kế hoạch chuẩn bị trở nên rõ ràng hơn nhiều. Chúng tôi sẽ gặp một đội đi từ vòng play-off, nên chưa biết đối thủ là ai.

Bồ Đào Nha dành sự tôn trọng lớn cho Colombia và Uzbekistan. Họ là những đội sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chắc chắn sẽ tạo ra nhiều thách thức”.

Brazil của HLV Ancelotti nằm chung bảng đấu với Morocco, Scotland và Haiti. Bình luận về các đối thủ, HLV người Italy cho rằng đây là bảng đấu khó khăn. Ông cho biết: “Đây là một bảng đấu rất khó. Morocco rất mạnh, Scotland cũng vậy.

Brazil từng thất bại trước Morocco trong trận giao hữu vào năm 2023 (Ảnh: Getty).

Morocco đã chơi rất hay ở World Cup trước và duy trì phong độ tốt, còn Scotland giành vé World Cup bằng cách thắng những trận quan trọng ở châu Âu. Đội bóng này (Scotland) thi đấu chắc chắn, rất mạnh về thể lực. Brazil phải cẩn trọng với bảng đấu này nhưng tôi tin tưởng vào chất lượng của đội tuyển”.

Ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha hứa hẹn không gặp nhiều thử thách khi chung bảng với Uruguay, Cape Verde và Saudi Arabia. HLV De La Fuente không bình luận trực tiếp về các đối thủ. Thay vào đó, ông khẳng định đội bóng sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm World Cup 2026.

“Chúng tôi đang trong quá trình tiếp tục phát triển dựa trên nền tảng tài năng cá nhân xuất sắc nhưng phải luôn phục vụ cho lối chơi tập thể. Tháng 3 năm sau, chúng tôi sẽ có những trận đấu giao hữu quan trọng, rồi sau đó là bước vào trại huấn luyện tiền World Cup. Tôi hy vọng có thể giúp cầu thủ hồi phục sau mùa giải châu Âu đầy căng thẳng, nhằm bảo đảm có lực lượng mạnh nhất trước World Cup”, HLV De La Fuente cho biết.

Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel bình luận khi đội tuyển Anh rơi vào bảng đấu khó với Croatia, Ghana và Panama. Ông nói: “Chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều trong tháng 9, 10 và 11. Toàn đội cảm thấy đã tìm lại được năng lượng và có màn trình diễn tốt và những kết quả tuyệt vời.

Chúng tôi đang rất hào hứng khi đã biết mình sẽ gặp đối thủ nào nhưng lại phải chờ đến tháng 3 mới được hội quân trở lại và sau đó chờ tới tháng 6 giải đấu mới bắt đầu. Đó là điểm trừ nhỏ, nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo mình sẵn sàng”.

Pháp cũng rơi vào bảng đấu khó với Senegal, Na Uy và đội thắng ở vòng play-off Liên lục địa nhánh 2 (Iraq, Bolivia, Suriname). HLV Deschamps chia sẻ: “Chúng tôi rơi vào một bảng đấu thực sự khó khăn.

Senegal luôn có thêm chút động lực đặc biệt khi đối đầu với Pháp và họ cũng có những cầu thủ chất lượng cùng kết quả rất ấn tượng. Na Uy cũng đạt phong độ rất cao ở vòng loại, đặc biệt với Haaland và Sorloth ghi rất nhiều bàn. Đó đều là những đội chất lượng, nhưng tôi nghĩ họ cũng sẽ nói điều tương tự về Pháp”.

Croatia từng gieo sầu cho tuyển Anh ở bán kết World Cup 2018 (Ảnh: Getty).

HLV Julian Nagelsmann của Đức chia sẻ về các đối thủ Ecuador, Bờ Biển Ngà và Curacao ở World Cup 2026: “Thật không dễ dàng khi trong bảng không có đội châu Âu nào khác. Các đối thủ trở nên ít quen thuộc hơn với chúng tôi.

Đức sẽ gặp nhà vô địch châu Phi (Bờ Biển Ngà) và Ecuador với nhiều cầu thủ hàng đầu đang chơi ở châu Âu. Curacao là một ẩn số thực sự. Họ giành vé tới World Cup đầy bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng. Đây là bảng đấu sẽ thử thách chúng tôi ngay từ ngày đầu tiên”.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến ngày 19/7/2026. Trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi diễn ra trên sân Azteca vào ngày 11/6.