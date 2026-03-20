FIFA có sự thay đổi lớn, tuyển nữ Việt Nam sáng cơ hội World Cup

Hôm nay (20/3), FIFA thông báo sẽ nâng tổng số đội tham dự World Cup nữ từ 32 đội lên 48 đội từ năm 2031. Động thái này có thể hiểu được khi World Cup nữ đã tăng lên 48 đội kể từ giải đấu năm 2026.

Động thái này giúp tuyển nữ Việt Nam tăng cơ hội tham dự World Cup. Ở thời điểm này (khi World Cup nữ có 32 đội), châu Á có 6 suất tham dự trực tiếp và 2 suất tham dự vòng play-off liên lục địa.

Khi tổng số đội tham dự World Cup nữ 2031 tăng lên 48 đội, khu vực châu Á sẽ có từ 8 đến 10 suất cứng. Trong quá khứ, tuyển nữ Việt Nam từng giành vé tham dự World Cup nữ 2023. Tại giải bóng đá nữ châu Á năm nay, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã bị loại cay đắng ngay từ vòng bảng dù được đánh giá cao.

Giải bóng đá nữ châu Á 2026 là vòng chung kết cúp châu Á cuối cùng được lấy luôn thành tích làm vòng loại cho World Cup nữ. Kể từ World Cup nữ 2031, châu Á sẽ có một vòng loại riêng biệt, giống như bóng đá nam hiện tại.

Giải World Cup nữ 2031 sẽ diễn ra ở 4 quốc gia là Mỹ, Mexico, Costa Rica và Mexico. Ở thời điểm này, bóng đá nữ Việt Nam đang ở trong thời kỳ chuyển giao thế hệ. Ngay từ bây giờ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cần xây dựng thế hệ kế cận có thể tranh tài ở giải đấu cấp độ thế giới năm 2031.

Sau khi tuyển nữ Việt Nam bị loại khỏi giải bóng đá nữ châu Á 2026, HLV Mai Đức Chung thừa nhận sẽ rút lui. VFF đang trong cuộc tìm kiếm HLV mới để thay thế.