Djokovic, Alcaraz đồng loạt không tham dự vòng loại Davis Cup 2025

Carlos Alcaraz vô địch US Open 2025 ngày 8/9 và hoàn thành 6 Grand Slam trong sự nghiệp. Novak Djokovic kết thúc các giải đấu Grand Slam năm nay với thành tích cả 4 lần vào đến bán kết.

Mùa giải ATP năm nay chỉ còn 3 giải đấu quan trọng là Thượng Hải Masters, Paris Masters và ATP Finals. Do đó, hầu hết các tay vợt đều cần thời gian để nghỉ ngơi trong tháng 9 trước khi bước vào thi đấu ở 3 tháng cuối năm.

Djokovic và Alcaraz không dự Davis Cup 2025 vào tháng 9 (Ảnh: Reuters).

Theo kế hoạch ban đầu, Alcaraz sẽ góp mặt trong đội hình Tây Ban Nha gặp Đan Mạch tại vòng loại Davis Cup. Tuy nhiên, anh quyết định rút lui để nghỉ ngơi và HLV David Ferrer triệu tập Jaume Munar thay thế.

Đội tuyển Tây Ban Nha phần nào tổn thất lực lượng khi lão tướng Marcel Granollers dính chấn thương bàn chân và nhiều khả năng vắng mặt. Dù không dự Davis Cup cùng Tây Ban Nha,tuy nhiên Alcaraz sẽ góp mặt trong màu áo đội tuyển châu Âu ở Laver Cup 2025.

Sau khi dừng bước ở bán kết US Open 2025, Djokovic tuyên bố không tham dự trận đấu giữa Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại Davis Cup. Mặc dù vậy, Nole thổ lộ vẫn muốn thi đấu cho đội tuyển Serbia trên sân nhà trước khi giải nghệ trong tương lai.

Djokovic chia sẻ: “Tôi luôn tự hào khi được khoác áo đội tuyển, nhưng lúc này cơ thể cần được bảo vệ. Tôi hy vọng Serbia sẽ giành vé vào vòng đấu tiếp theo và bản thân tôi sẽ có cơ hội trở lại cống hiến trước khán giả nhà trong tương lai”.

Vòng loại Davis Cup 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/9 đến 14/9. 8 đội tuyển có thành tích tốt nhất sẽ thi đấu vòng chung kết tại Italy vào tháng 11 năm nay.