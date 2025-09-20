Huyền thoại John McEnroe dành lời khen đặc biệt cho Alcaraz

Sau màn trình diễn ấn tượng tại US Open 2025, nơi Carlos Alcaraz chỉ để thua một set duy nhất để giành chức vô địch, tay vợt người Tây Ban Nha đã trở lại thi đấu cùng Đội tuyển châu Âu tại Laver Cup ở San Francisco.

Tay vợt người Tây Ban Nha đã giành lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng lần đầu tiên sau 25 tháng, chỉ thua 6 trong số 67 trận đấu của mùa giải này. Sau chiến thắng đầu tiên ở Laver Cup 2025, Alcaraz sẽ tiếp tục đối đầu với Taylor Fritz -một trận đấu mang về hai điểm cho đội của họ - khi tay vợt này đang nắm giữ thành tích đánh đơn 2-0 tại Laver Cup.

Alcaraz đang duy trì phong độ cao trong mùa giải 2025 (Ảnh: Getty).

McEnroe đã đảm nhận vai trò đội trưởng Đội tuyển Thế giới tại Laver Cup từ năm 2017 đến năm 2024, đã nhanh chóng nêu bật những phẩm chất độc đáo mà Alcaraz mang lại cho ATP Tour trong một cuộc phỏng vấn với Tennis Channel.

"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?", cựu tay vợt người Mỹ nói đùa khi được hỏi lý do tại sao Alcaraz lại "đặc biệt" đối với ATP Tour. "Ý tôi là, tôi đã xem quần vợt trong 50 năm hoặc lâu hơn. Trong số tất cả các tay vợt mà tôi từng xem, ở độ tuổi này, tôi chưa bao giờ thấy một tay vợt nào giỏi và toàn diện như vậy trong hai hoặc ba năm trở lại đây", McEnroe nói tiếp.

"Cảm ơn Chúa vì Alcaraz và những gì anh ấy mang lại. Trẻ nhỏ luôn muốn noi gương những người lớn. Tôi hy vọng rằng họ sẽ nhìn vào Carlos và những gì anh ấy làm, cách anh ấy thích tấn công, tiến về phía trước vì chúng ta đã mất rất nhiều điều đó. Nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ thay đổi vì anh ấy. Nói về một luồng gió mới khi chúng ta thực sự cần nó. Khi anh ấy và Sinner tiến vào sân, những người khác phải đuổi theo họ và cố gắng bắt kịp. Thật tuyệt vời", McEnroe nói thêm

Sinner và Alcaraz đã giành chiến thắng trong cả 8 giải Grand Slam gần đây nhất, họ tranh tài ở ba trận chung kết gần nhất với nhau.

Vào ngày đầu tiên của Laver Cup 2025, Alcaraz đã cùng Jakub Mensik giành chiến thắng với tỷ số 7-6(7), 6-4 trước Taylor Fritz và Alex Michelsen. Có rất ít sự khác biệt giữa hai cặp đấu, khi tay vợt người Tây Ban Nha và tay vợt người Séc cứu được một set-point trong loạt tie-break ở set đầu tiên.

Alcaraz và Mensik giành chiến thắng ở trận ra quân tại Laver Cup 2025 (Ảnh: Getty).

Bất chấp kết quả, Alcaraz thừa nhận rằng anh cảm thấy "đôi khi lạc lõng" vì gần đây anh không tập đánh đôi.

"Thành thật mà nói, tôi cảm thấy tệ, nhưng bạn biết đấy, đây là lần đầu tiên tôi đánh đôi kể từ Davis Cup năm ngoái. Đôi khi tôi cảm thấy hơi lạc lõng," anh chia sẻ.

Alcaraz nói thêm: "Đôi khi tôi cần phải ở gần lưới hơn. Đôi lúc trong trận đấu hôm nay tôi đã không làm vậy, nhưng dẫu sao hôm nay tôi đã có những điểm số tuyệt vời ở nội dung đôi. Như tôi đã nói trong buổi phỏng vấn trên sân, tôi nghĩ nhờ Jakub Mensik, anh đánh bóng mạch lạc từ vạch cuối sân, giao bóng tuyệt vời. Tôi cảm thấy thoải mái khi thực hiện những cú đánh. Tôi đoán đây là một trận đấu hay".