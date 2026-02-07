C.Ronaldo kiếm bộn tiền khi đình công ở Saudi Arabia

Theo hợp đồng hiện tại, C.Ronaldo nhận mức lương lên tới 500 triệu euro mỗi mùa từ Al Nassr. Tính trung bình trong một năm 52 tuần, tiền đạo 41 tuổi bỏ túi khoảng 9,6 triệu euro mỗi tuần, tương đương gần 1,37 triệu euro mỗi ngày.

C.Ronaldo vẫn kiếm được số tiền khổng lồ dù đang đình công (Ảnh: Getty).

C.Ronaldo đã không ra sân kể từ ngày 2/2. Trong 5 ngày đình công vừa qua, dù không thi đấu phút nào, anh vẫn được ước tính đã kiếm khoảng 6,85 triệu euro từ tiền lương.

Nguyên nhân khiến CR7 phản ứng mạnh được cho là xuất phát từ sự bất mãn với chiến lược chuyển nhượng của Al Nassr. Cựu sao Man Utd không hài lòng khi đội bóng của anh chi tiêu kém hơn đáng kể so với các đối thủ cùng thuộc Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) như Al Hilal, Al Ittihad hay Al Ahli.

Sự tức giận của C.Ronaldo lên tới đỉnh điểm trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, khi Al Nassr không chiêu mộ bất kỳ ngôi sao lớn nào từ các giải đấu hàng đầu châu Âu. Trong khi đó, Al Hilal lại bổ sung tân binh Karim Benzema từ Al Ittihad.

Hệ quả là C.Ronaldo được cho đã từ chối thi đấu trong các chiến thắng của Al Nassr trước Al Ittihad và Al Riyadh.

Dù vậy, Al Nassr vẫn mong muốn giữ chân chủ nhân 5 Quả bóng vàng, trong bối cảnh hợp đồng của anh còn thời hạn tới năm 2027. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết đội bóng Saudi Arabia sẵn sàng để C.Ronaldo ra đi nếu anh muốn tìm bến đỗ mới. Được biết, hợp đồng của Ronaldo có điều khoản giải phóng trị giá khoảng 43 triệu bảng vào cuối mùa giải.

Trong trường hợp chia tay Al Nassr, C.Ronaldo có không ít lựa chọn tiềm năng. Đầu tiên, Sporting Lisbon được xem là bến đỗ mang tính biểu tượng, khi đây là CLB khởi đầu sự nghiệp của anh. C.Ronaldo từng chơi 31 trận cho Sporting Lisbon trước khi chuyển sang Man Utd năm 2003, sau quãng thời gian trưởng thành từ lò đào tạo trẻ giai đoạn 1997-2002. Tuy nhiên, mức lương lên tới gần 488.000 bảng mỗi ngày là rào cản lớn với đội bóng Bồ Đào Nha.

CĐV Al Nassr bày tỏ sự ủng hộ với C.Ronaldo (Ảnh: Getty).

Tại Italy, CLB Como, vốn được hậu thuẫn bởi các tỷ phú Indonesia là Budi Hartono và Michael Hartono có thể mở ra con đường trở lại châu Âu cho C.Ronaldo. Đội bóng này hiện do Cesc Fabregas dẫn dắt và sở hữu tiềm lực tài chính đủ mạnh để đưa ra một lời đề nghị đáng chú ý.

Ở Mỹ, Inter Miami là điểm đến giàu sức hút, nơi Ronaldo có thể tái ngộ đại kình địch Lionel Messi. Chủ sở hữu CLB, David Beckham, được cho là đang cân nhắc một “nước cờ marketing” lịch sử khi đưa hai huyền thoại cùng khoác áo một đội bóng.

Một phương án khác là ở lại Saudi Arabia nhưng chuyển sang Al Hilal, đội bóng đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Saudi Arabia. Tại đây, C.Ronaldo có thể tái hợp với các đồng đội cũ như Benzema, Theo Hernandez hay người đồng hương Ruben Neves, đồng thời không phải xáo trộn cuộc sống gia đình tại Riyadh.

Cuối cùng, khả năng trở lại Man Utd cũng được nhắc đến, trong bối cảnh HLV tạm quyền Michael Carrick, người từng có mối quan hệ tốt với C.Ronaldo đang nắm quyền tại Old Trafford. Trước đó, CR7 từng thi đấu 3 trận dưới thời Carrick vào năm 2021 và ghi 3 bàn, bao gồm cú đúp vào lưới Arsenal.

Tương lai của C.Ronaldo vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng trong lúc chưa ra sân trở lại, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn đang đều đặn “đếm tiền”, với mức thu nhập khiến cả thế giới bóng đá phải choáng ngợp.