C.Ronaldo chống lệnh giới chủ Saudi Arabia, sẵn sàng ra đi

Đêm qua, C.Ronaldo không có tên trong danh sách thi đấu của Al Nassr ở cuộc chạm trán Al Ittihad. Trước đó, cầu thủ này cũng nổi loạn không ra sân trước Al Riyadh. Theo các nguồn tin của ESPN, C.Ronaldo tiếp tục có động thái gây sức ép lên để hy vọng Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) sẽ có những thay đổi liên quan đến công tác quản lý tại CLB.

C.Ronaldo tiếp tục không ra sân cho Al Nassr (Ảnh: Getty).

C.Ronaldo không hài lòng với mức độ hỗ trợ mà PIF dành cho Al Nassr trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt khi chứng kiến đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Al Hilal (CLB cũng do PIF nắm giữ 75% cổ phần) chiêu mộ thành công Karim Benzema.

Đáng chú ý, giới chủ Saudi Arabia từng ra tối hậu thư yêu cầu C.Ronaldo trở lại thi đấu trong trận gặp Al Ittihad. Bất chấp điều đó, CR7 vẫn chống lệnh khi tiếp tục từ chối ra sân vào đêm qua.

Bất chấp sự vắng mặt của ngôi sao số một, Al Nassr vẫn giành chiến thắng 2-0 trước Al Ittihad để duy trì vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Saudi Arabia, chỉ kém đội đầu bảng Al Hilal đúng 1 điểm.

Trên khán đài sân Al-Awwal Park, người hâm mộ Al Nassr đã bày tỏ sự ủng hộ với C.Ronaldo khi đồng loạt giơ cao những tấm bảng màu vàng mang tên anh cùng áo số 7 quen thuộc ở phút thứ 7 của trận đấu.

Trước những diễn biến này, giải vô địch Saudi Arabia (Saudi Pro League) đã phát đi thông cáo chính thức, trong đó nhấn mạnh rằng không một cầu thủ nào có thể tác động đến các quyết định vượt ra ngoài phạm vi CLB của mình.

Theo tìm hiểu, ngân sách chuyển nhượng của các CLB Saudi Arabia không trực tiếp đến từ PIF mà được phân bổ thông qua một quỹ chiêu mộ cầu thủ do Saudi Pro League quản lý tập trung. Bốn đội bóng lớn gồm Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli được cho là đã nhận mức hỗ trợ tương đương nhau trước kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái.

Trong bối cảnh tương lai của C.Ronaldo ngày càng trở nên khó đoán, tờ The i Paper cho biết giới chủ Saudi Arabia sẵn sàng để ngôi sao 41 tuổi ra đi nếu anh quyết định chia tay Al Nassr vào mùa hè tới. Dù hợp đồng của Ronaldo còn thời hạn đến tháng 6/2027, các CLB quan tâm có thể kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng với mức phí chỉ khoảng 43 triệu bảng vào cuối mùa giải.

C.Ronaldo có thể chia tay Al Nassr vào mùa hè 2026 (Ảnh: Getty).

Nguồn tin này cũng khẳng định Man Utd không có ý định đưa huyền thoại của mình trở lại Old Trafford lần thứ ba. Tuy nhiên, khả năng CR7 quay về một CLB cũ khác vẫn được để ngỏ. Trong đó Sporting Lisbon, nơi anh bắt đầu sự nghiệp lẫy lừng kéo dài 24 năm, được xem là điểm đến tiềm năng.

Dẫu vậy, trở ngại lớn nhất với Sporting vẫn là mức lương khổng lồ của C.Ronaldo, khi anh hiện đang nhận tới khoảng 488.000 bảng mỗi ngày. Trước đây, CR7 từng gắn bó 5 năm với học viện Sporting Lisbon và ra mắt đội một vào năm 2002, ghi 5 bàn cùng 6 kiến tạo sau 31 trận, trước khi được Sir Alex Ferguson đưa về Man Utd một năm sau đó.

Ngoài Sporting Lisbon, C.Ronaldo còn được liên hệ với khả năng chuyển sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS) hoặc giải vô địch quốc gia Qatar. Về phía Saudi Arabia, giới chức giải đấu vẫn mong muốn giữ chân siêu sao người Bồ Đào Nha, song đồng thời đã bắt đầu tìm kiếm những gương mặt có thể thay thế, đáng chú ý là đội trưởng Man Utd Bruno Fernandes và đặc biệt là ngôi sao Liverpool Mohamed Salah.