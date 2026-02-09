C.Ronaldo nổi loạn, giải Saudi Arabia tính chiêu mộ ngôi sao mới thay thế

Trong thời gian qua, C.Ronaldo đã bất mãn với Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), đơn vị quản lý nhiều CLB tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia (Saudi Pro League), trong đó có cả Al Nassr. Cầu thủ người Bồ Đào Nha cho rằng PIF đối xử thiếu công bằng với Al Nassr khi liên tục “bơm tiền” cho Al Hilal (cũng thuộc quản lý của PIF) để mua sắm lực lượng.

C.Ronaldo có khả năng rời khỏi Al Nassr vào mùa hè (Ảnh: Getty).

Việc CLB Al Hilal chiêu mộ Karim Benzema càng khiến cho C.Ronaldo thêm bất mãn. Trước tình hình ấy, giới chủ Saudi Arabia đã ra tối hậu thư khi yêu cầu CR7 ra sân trong trận đấu với Al Ittihad. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn nhất quyết không ra sân.

Mặc dù CLB Al Nassr và giải Saudi Arabia vẫn muốn giữ chân C.Ronaldo nhưng họ đã chuẩn bị sẵn cho việc cầu thủ này ra đi vào mùa hè năm nay.

Theo tờ Mirror (Anh), CLB Al Nassr đã liên hệ chiêu mộ Mohamed Salah của Liverpool, để trở thành biểu tượng mới, thay thế C.Ronaldo. Ngôi sao người Ai Cập đang hưởng mức đãi ngộ khoảng 545.000 USD (459.000 euro) mỗi tuần tại Liverpool, tương đương 28,5 triệu USD (24 triệu euro) mỗi năm. CLB Al Nassr sẽ trả gấp ba lần mức lương này để lôi kéo Salah.

Điều đáng nói, ở mùa giải này, Salah đã có bất đồng với HLV Arne Slot và CLB Liverpool khi không còn được đảm bảo vị trí chính thức ở Anfield. Dù tình hình đã dịu đi khi Salah được đá chính trong vài trận gần đây nhưng khả năng anh ra đi trong mùa hè tới là rất cao.

Salah năm nay đã 33 tuổi và không đóng góp nhiều cho Liverpool như trước. The Kop hoàn toàn có thể tính tới chuyện bán đi ngôi sao người Ai Cập để thay thế bằng ngôi sao mới.

Salah được lựa chọn trở thành biểu tượng mới ở CLB Al Nassr và giải Saudi Arabia (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, truyền thông Saudi Arabia không dám chắc bao giờ C.Ronaldo trở lại thi đấu cho Al Nassr. Cầu thủ người Bồ Đào Nha nhận mức lương lên tới 500 triệu euro mỗi mùa từ Al Nassr. Tính trung bình trong một năm 52 tuần, tiền đạo 41 tuổi bỏ túi khoảng 9,6 triệu euro mỗi tuần, tương đương gần 1,37 triệu euro mỗi ngày.

C.Ronaldo đã không ra sân kể từ ngày 2/2. Trong 5 ngày đình công vừa qua, dù không thi đấu phút nào, anh vẫn được ước tính đã kiếm khoảng 6,85 triệu euro từ tiền lương.