Đội tuyển Việt Nam thi đấu sân nhà ở hai trận gặp Nepal

Phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết cả hai trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal trong tháng 10, đều diễn ra ở nước ta.

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân Thống Nhất vào tháng 10 tới đây (Ảnh: Hướng Dương).

Trận đầu tiên vào ngày 9/10, sẽ được tổ chức ở sân Gò Đậu (TPHCM). Còn trận thứ nhì, diễn ra ngày 14/10, sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất (TPHCM). Cả hai trận đấu này đều thuộc vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Theo lịch cũ, trận đấu ngày 14/10 sẽ diễn ra ở Nepal. Tuy nhiên, quốc gia này hiện không có ý định tổ chức trận đấu nói trên, họ nhường quyền đăng cai cho phía VFF.

Đội tuyển Nepal, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, cùng bảng Malaysia và Lào.

Hiện tại, Malaysia dẫn đầu bảng đấu này với 6 điểm sau hai lượt trận, đội tuyển Việt Nam đứng nhì bảng với 3 điểm. Còn Nepal chưa có điểm nào, xếp cuối bảng. Nepal đã trải qua hai trận thua trước Malaysia (0-2) hồi tháng 3 và trước Lào (1-2) hồi tháng 6.

Với đội tuyển Việt Nam, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đang quyết tâm giành lại ngôi đầu bảng từ tay Malaysia, ở các lượt đấu còn lại của vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Trong những ngày vừa rồi, đội tuyển Việt Nam có hai trận giao hữu với hai CLB trong nước là CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Nam Định. Đây là những trận đấu mà đội tuyển Việt Nam dùng để chuẩn bị cho trận gặp Nepal vào tháng 10 tới đây.