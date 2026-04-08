Đội tuyển Việt Nam đối diện với lịch thi đấu dày đặc trước Asian Cup

Về phía đội tuyển Việt Nam, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ có những giải đấu quốc tế chính thức, gồm AFF Cup 2026 (từ ngày 24/7 đến 26/8), FIFA ASEAN Cup 2026 (từ ngày 21/9 đến 6/10) và vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027 (từ ngày 7/1/2027 đến 5/2/2027) trong khoảng thời gian nói trên.

Đội tuyển Việt Nam đối diện với lịch thi đấu rất dày từ giữa năm 2026 đến đầu năm 2027 (Ảnh: Hải Long).

Chưa hết, từ ngày 19/9 đến 4/10, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự Asiad lần thứ 20 tại Nhật Bản. Theo hé lộ mới nhất từ phía VFF, HLV Kim Sang Sik có thể gọi một số ngôi sao trong lứa tuổi lên đội tuyển U23 Việt Nam, dự Asiad 20 (trước đó, đội tuyển U23 chủ trương chỉ sử dụng cầu thủ U21 tại Asiad lần thứ 20).

Danh sách này có tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, tiền vệ Khuất Văn Khang và thủ môn Trần Trung Kiên. Những cầu thủ vừa nêu đều là tuyển thủ quốc gia Việt Nam, nên lịch thi đấu dành cho các tuyển thủ quốc gia trong thời gian tới rất dày.

Điều đáng chú ý hơn nữa, ở các giải đấu quốc tế chính thức diễn ra từ giữa năm nay cho đến đầu năm sau, bóng đá Việt Nam đều đặt chỉ tiêu cao.

Tại AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam có nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội bóng của HLV Kim Sang Sik cũng đứng trước áp lực phải giành thứ hạng cao, thậm chí thứ hạng cao nhất.

Nhiều ngôi sao của bóng đá Việt Nam cần có sự phân phối sức hợp lý cho nhiều giải đấu trong nước và quốc tế (Ảnh: Thành Đông).

Đây là giải đấu lần đầu tiên được FIFA tổ chức cho các đội Đông Nam Á, nên kết quả của giải đấu này sẽ là căn cứ để FIFA chấm điểm các đội bóng trong khu vực, trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới.

Tại Asiad lần thứ 20, U23 Việt Nam quyết gây bất ngờ, qua đó làm bàn đạp hướng đến vòng loại Olympic 2028. Còn ở VCK Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam phải đặt ra mục tiêu cao hơn so với kỳ Asian Cup 2023 (bị loại ngay sau vòng bảng).

Các giải đấu vừa nêu diễn ra xen kẽ với V-League, Cúp Quốc gia, Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2) và Cúp C1 Đông Nam Á, thế nên lịch thi đấu của các tuyển thủ Việt Nam trong thời gian tới càng dày đặc.

Chính vì thế, HLV Kim Sang Sik sẽ đứng trước nhiệm vụ xây dựng lực lượng đủ dày cho đội tuyển Việt Nam, đủ sức thi đấu tốt ở mọi giải đấu vừa nêu. Điểm tích cực dành cho vị HLV người Hàn Quốc ở chỗ, hiện tại lực lượng cầu thủ trong nước khá hùng hậu.

Ngoài dàn cầu thủ trưởng thành từ bóng đá trong nước, bóng đá Việt Nam hiện nay còn có thêm các cầu thủ Việt kiều, những cầu thủ gốc ngoại sinh sống liên tục đủ lâu ở trong nước, đã được nhập tịch (Xuân Son, Hàng Hên). Đồng thời, bóng đá nội vừa xuất hiện lứa cầu thủ U23 giàu tài năng, đã khẳng định được giá trị thông qua SEA Games 33 và giải U23 châu Á 2026.