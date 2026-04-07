Báo Indonesia: "HLV Kim Sang Sik từng bước đưa tuyển Việt Nam tiến xa"

Tờ Bola Sport của Indonesia viết: “Đội tuyển Việt Nam là đội bóng thăng tiến nhanh nhất thế giới. Họ trở lại top 100 trên bảng xếp hạng của FIFA chỉ sau một thời gian ngắn rời khỏi top này. Đây là bước tiến cực kỳ đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam”.

“Thành tích của đội tuyển Việt Nam nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Nhiều tờ báo đã ca ngợi sự tiến bộ của đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik.

HLV Kim Sang Sik muốn đội tuyển Việt Nam tiếp tục thăng tiến (Ảnh: Thành Đông).

Riêng trong những ngày FIFA Days (chuỗi ngày FIFA cho phép các đội tuyển trên toàn thế giới gom quân, làm nhiệm vụ quốc tế), đội tuyển Việt Nam đã giành được những kết quả rất tích cực. Họ giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh ở trận giao hữu, sau đó đánh bại đội tuyển Malaysia 3-1 ở vòng loại Asian Cup 2027”, Bola Sport viết thêm.

Cũng theo tờ báo của xứ sở vạn đảo, điều đáng chú ý chưa dừng lại tại đó. Chi tiết đáng chú ý hơn nằm ở chỗ, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển tốt, tiến xa hơn nữa trong thời gian tới.

Bola Sport bình luận: “HLV Kim Sang Sik chưa muốn dừng lại. Vị HLV người Hàn Quốc nhấn mạnh rằng ông và đội ngũ của mình đang hướng tới những mục tiêu cao hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để tiếp tục giúp đội tuyển Việt Nam phát triển bền vững hơn nữa”.

“Những thành tựu của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua phản ánh tính hiệu quả của đội tuyển Việt Nam, kể từ khi đội bóng này được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Bola Sport.

Đội tuyển Việt Nam sẽ còn bay cao? (Ảnh: Thành Đông).

Tờ báo này cũng không quên dẫn lời HLV Kim Sang Sik: “Tôi cảm thấy biết ơn và vinh dự với những gì tôi đã có được ở đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng sự kỳ vọng”.

“Tôi và tất cả mọi người sẽ làm hết sức mình để đảm bảo sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam. Bản thân tôi vẫn chưa muốn dừng lại với những gì chúng tôi đã đạt được”, vẫn là lời của HLV Kim Sang Sik khi ông trả lời truyền thông Hàn Quốc cách đây ít ngày, được tờ Bola Sport của Indonesia dẫn lại.

Sở dĩ truyền thông Indonesia quan tâm đặc biệt đến đội tuyển Việt Nam, vì đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ là đối thủ chính của đội tuyển Indonesia tại AFF Cup 2026. Tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á diễn ra vào giữa năm nay, đội tuyển Việt Nam và đội bóng xứ sở vạn đảo nằm chung bảng.

Thậm chí, hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia còn có thể chung bảng tại vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027. Theo kết quả phân nhóm của AFC, đội tuyển Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 3, còn Indonesia thuộc nhóm số 4. Về lý thuyết, hai đội có thể rơi vào chung bảng đấu.

Nếu đội tuyển Việt Nam tiếp tục thăng tiến với tốc độ như hiện nay, chúng ta sẽ là đối thủ rất mạnh, khiến Indonesia phải e ngại.