Arsenal bất ngờ thua Bournemouth, cuộc đua vô địch thêm kịch tính

Arsenal đã phải nhận thất bại đầu tiên tại Ngoại hạng Anh sau chuỗi 9 trận bất bại, khi để thua 1-2 trước Bournemouth ngay trên sân nhà Emirates. Kết quả này không chỉ chấm dứt chuỗi trận ấn tượng của "Pháo thủ" mà còn mở ra cơ hội vàng cho Man City thu hẹp khoảng cách ở ngôi đầu bảng trong phần còn lại của giải đấu.

Dù giấc mơ "cú ăn bốn" đã tan vỡ, Arsenal vẫn còn cơ hội ở Ngoại hạng Anh và Champions League. Tuy nhiên, Bournemouth không e ngại khi phải làm khách tại London. Đội bóng đang sở hữu chuỗi 11 trận bất bại dài nhất giải đấu đã sớm tạo bất ngờ. Phút 16, từ cú sút trúng đích đầu tiên, Eli Junior Kroupi dễ dàng đệm bóng cận thành mở tỷ số sau đường căng ngang của Adrien Truffert, bóng chạm chân William Saliba đổi hướng.

Eli Junior Kroupi ăn mừng sau khi mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Giống như nhiều trận đấu gần đây, Arsenal nhập cuộc chậm chạp và gặp khó khăn trong hiệp một. Tuy nhiên, họ bất ngờ được trao cơ hội gỡ hòa ở phút 30 khi cú dứt điểm của Gabriel Magalhaes chạm tay Ryan Christie trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Viktor Gyokeres không mắc sai lầm, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Dẫu vậy, Bournemouth vẫn là đội chơi sắc nét hơn trong quãng thời gian còn lại của hiệp một, buộc David Raya phải trổ tài cứu thua trước cú sút của Evanilson, trong khi Alex Scott cũng có pha dứt điểm vọt xà.

Bước sang hiệp hai, Bournemouth tiếp tục duy trì thế trận chủ động và thường xuyên tổ chức tấn công bên phần sân Arsenal. Trái lại, đội chủ nhà tỏ ra căng cứng trước sức ép từ khán giả nhà. Phút 65, Arsenal đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận do Gyokeres rơi vào thế việt vị trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Dorde Petrovic. Trong bối cảnh bế tắc, đội trưởng tạm quyền Declan Rice đã lên tiếng với cú sút xa uy lực, buộc Petrovic phải đẩy bóng qua xà.

Arsenal thi đấu nhạt nhòa ngay trên sân nhà (Ảnh: Getty).

Bước ngoặt đến ở phút 74 khi Alex Scott dứt điểm chính xác sau pha kiến tạo của Evanilson, nâng tỷ số lên 2-1 cho Bournemouth. Những phút còn lại, Arsenal dồn lên tìm bàn gỡ, nhưng chỉ tạo được một vài cơ hội đáng chú ý, trong đó có pha đánh đầu của Gabriel Jesus bị Petrovic cản phá.

Chung cuộc, Arsenal không thể gây đủ sức ép ở thời điểm quyết định và đành chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà. Kết quả này giúp Bournemouth tạm vươn lên nửa trên bảng xếp hạng, đồng thời ghi nhận dấu ấn đậm nét của HLV Andoni Iraola trong việc duy trì phong độ ổn định cho đội bóng. Ngược lại, HLV Mikel Arteta chắc chắn có lý do để lo lắng về bản lĩnh thi đấu của các học trò khi mùa giải bước vào giai đoạn then chốt, trước khi họ tiếp đón Sporting CP vào giữa tuần tới.

Arsenal vẫn hơn Man City 9 điểm, nhưng đã thi đấu nhiều hơn đối thủ hai trận. Nếu Man City đánh bại Chelsea vào ngày mai (12/4), khoảng cách giữa hai đội trước cuộc đối đầu trực tiếp tại Etihad vào chủ nhật tuần tới (19/4) sẽ được rút ngắn xuống còn 6 điểm. Khi đó, áp lực sẽ dồn nặng lên Arsenal, bởi một thất bại có thể khiến họ đánh mất ngôi đầu bảng mà còn có nguy cơ trao luôn chức vô địch Ngoại hạng Anh vào tay đội bóng thành Manchester.