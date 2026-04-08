Trợ lý số 1 người Hàn Quốc bất ngờ chia tay HLV Kim Sang Sik

Trợ lý Lee Jung Soo gia nhập Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia Việt Nam từ tháng 3/2025, đồng hành cùng HLV trưởng Kim Sang Sik trong quá trình chuẩn bị và tham dự nhiều giải đấu quan trọng như SEA Games 33, giải vô địch U23 châu Á 2026 và vòng loại AFC Asian Cup 2027.

Trong thời gian làm việc, trợ lý Lee Jung Soo luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và đóng góp tích cực vào công tác chuyên môn của đội tuyển.

Ông Lee được đánh giá rất cao về chuyên môn, trong đó nổi bật là giúp đội U23 và đội tuyển Việt Nam thực hiện tốt nhất những tình huống cố định. Theo thống kê, các tình huống cố định này mang về cho đội U23 và đội tuyển Việt Nam từ 20-30% số bàn thắng, kể từ khi trợ lý Lee Jung Soo làm việc ở Việt Nam.

Trợ lý Lee Jung Soo (giữa) nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Trước khi sang Việt Nam, trợ lý Lee Jung Soo được biết đến là cựu tuyển thủ đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, có nền tảng chuyên môn vững chắc từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Sau khi giải nghệ, Lee Jung Soo chuyển sang công tác huấn luyện và tích lũy kinh nghiệm qua nhiều môi trường khác nhau, từng đảm nhiệm vai trò trợ lý tại CLB TPHCM, Suwon FC và Đại học Dongguk.

Như vậy, VFF và HLV Kim Sang Sik vừa nói lời chia tay với một trong những trợ lý người Hàn Quốc quan trọng nhất. Trước đó, VFF ký gia hạn hợp đồng với HLV thủ môn Lee Woon Jae đến năm 2027.

Sinh năm 1973, Lee Woon Jae là một trong những thủ môn xuất sắc nhất của bóng đá Hàn Quốc. Ông từng là đồng đội với HLV Kim Sang Sik trong màu áo đội tuyển quốc gia giai đoạn 2000-2007, đồng thời giữ kỷ lục 133 lần khoác áo đội tuyển. Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế, ông tham dự 4 kỳ World Cup (1994, 2002, 2006, 2010), với dấu ấn nổi bật là vị trí thứ tư tại World Cup 2002, cùng hai lần giành hạng Ba Asian Cup 2000 và Asian Cup 2007.

Ở cấp CLB, ông gắn bó chủ yếu với Suwon Samsung Bluewings (1996-2010) và Jeonnam Dragons (2011-2012), ra sân tổng cộng 451 trận. Trong thời gian này, Lee Woon-jae đã giành nhiều danh hiệu, bao gồm chức vô địch AFC Champions League mùa giải 2001–2002, 4 chức vô địch K-League 1 và 3 Cúp FA Hàn Quốc.

Ông cũng sở hữu nhiều danh hiệu cá nhân đáng chú ý, như góp mặt trong đội hình tiêu biểu châu Á tại World Cup 2002, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất K-League 2008, bốn lần vào đội hình tiêu biểu K-League 1 và đội hình tiêu biểu Asian Cup 2007.