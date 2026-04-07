Chuyên gia: “Malaysia vẫn rất mạnh dù thua đội tuyển Việt Nam”

Ngày 31/3, đội tuyển Malaysia đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Nhiều người cho rằng trình độ của hai đội bóng khá chênh lệch. Tuy nhiên, chuyên gia Zainal Abidin lại cho rằng “Bầy hổ” vẫn rất mạnh.

Chuyên gia cho rằng đội tuyển Malaysia vẫn rất mạnh (Ảnh: Hải Long).

Phát biểu trên tờ Bharian, ông Zainal Abidin chia sẻ: “Đối với tôi, giải vô địch quốc gia Malaysia (Super League) vẫn rất mạnh. Bản thân giải đấu chính là hình ảnh phản chiếu của đội tuyển quốc gia. Nếu giải Super League mạnh thì đội tuyển Malaysia sẽ rất mạnh”.

Do đó, vị chuyên gia này cho rằng bóng đá Malaysia đủ sức giành vé tham dự Asian Cup 2027. Ông nói thêm: “Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải nhanh chóng đứng dậy. Bóng đá Malaysia đã tham dự các giải đấu quốc tế từ lâu.

Căn cứ vào những gì đội tuyển Malaysia đã làm những năm qua, tôi cho rằng đội bóng đủ trình độ để tham dự Asian Cup. Bóng đá Malaysia không thể bị sụp đổ. Vì vậy, kể từ hôm nay, chúng ta cần phải chuẩn bị kế hoạch tham dự Asian Cup.

Malaysia bắt đầu xây dựng kế hoạch tham dự Asian Cup 2031 (Ảnh: Hải Long).

Chúng tôi hy vọng tất cả những người quản lý bóng đá Malaysia có thể chấp nhận thử thách và nhanh chóng cải thiện nền bóng đá nước nhà. Điều này không hề dễ dàng”.

Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Malaysia đã tụt 17 bậc xuống vị trí thứ 138 thế giới. Họ đã giảm tới 59,67 điểm chỉ trong tháng 3. Đây là đội bóng tụt giảm mạnh nhất trên bảng xếp hạng FIFA. Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam đã tăng 9 bậc và là đội bóng thăng tiến mạnh nhất thế giới.