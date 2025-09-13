Đội tuyển Việt Nam có thêm trợ lý huấn luyện viên từ Hàn Quốc

Theo tờ Best Eleven của Hàn Quốc đưa tin, Hiệp hội Người đại diện Thể thao Hàn Quốc xác nhận rằng ông Choi Soo Seong đã gia nhập ban huấn luyện đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik vào trung tuần tháng 9 này.

Ông Choi Soo Seong tốt nghiệp ngành Quản lý Thể thao tại Đại học Hanyang (Hàn Quốc) và lấy bằng thạc sĩ Marketing Kinh doanh tại Anh. Trong thời gian thực tập tại một công ty môi giới cầu thủ ở London, ông tích lũy được kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thể thao toàn cầu.

HLV Kim Sang Sik sẽ có thêm trợ lý, phụ trách công việc phiên dịch viên và hỗ trợ công tác huấn luyện cho đội tuyển quốc gia Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ông Choi sẽ đảm nhiệm vai trò phiên dịch viên và huấn luyện cho đội tuyển quốc gia, đồng thời là đại diện cho DJ Management (công ty đại diện của HLV Kim Sang Sik) tại Việt Nam.

Không chỉ đơn thuần là một đại diện chuyển nhượng cầu thủ, ông Choi Soo Seong còn tập trung vào mối quan hệ cộng sinh giữa thể thao và các ngành khác, khám phá các mô hình kinh doanh mới đồng thời góp phần thúc đẩy mối liên kết giữa thể thao Hàn Quốc và Việt Nam.

Trong thành phần ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, HLV trưởng Kim Sang Sik đang nhận được sự hỗ trợ từ các trợ lý người Hàn Quốc gồm Yoon Dong Hun và HLV thủ môn Lee Woon Jae.

Trong đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã bổ sung trợ lý huấn luyện viên Lee Jung Soo để thay thế cho Choi Won Kwon, người không còn tham gia ban huấn luyện đội tuyển từ sau AFF Cup 2024 và đang dẫn dắt CLB Thanh Hóa.

Kể từ khi HLV Kim Sang Sik đảm nhiệm "ghế nóng" ở đội tuyển Việt Nam, ông đã gặt hái được nhiều thành tích như dẫn dắt đội tuyển quốc gia (ĐTQG) vô địch AFF Cup 2024, giúp đội U23 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á, giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng vòng loại.

Trước mắt, ông sẽ hướng tới hai nhiệm vụ quan trọng tiếp theo, đó là dẫn dắt ĐTQG thi đấu các trận còn lại tại vòng loại Asian Cup 2027 và dẫn dắt U23 thi đấu tại SEA Games 33.