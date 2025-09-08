HLV Thái Lan phản ứng khi Chanathip bị chơi xấu, đội nhà mất chức vô địch

Trong trận chung kết King’s Cup, Thái Lan đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước Iraq trên sân nhà. Kết quả này khiến cho “Voi chiến” không thể giành chức vô địch giải đấu của mình.

Ali cố tình sút vào chân của Chanathip (Ảnh: FAT).

Không những vậy, hai đội tuyển Thái Lan và Iraq còn để lại hình ảnh xấu với màn hỗn chiến vào cuối trận. Tiền đạo Ali của Iraq cố tính đá vào chân triệt hạ Chanathip khiến “Messi Thái” nằm sân đau đớn.

Bức xúc vì đồng đội bị chơi xấu, Supachok và hai cầu thủ Thái Lan lao vào ăn thua đủ với Ali. Các cầu thủ Iraq cũng xông vào tham chiếm, tạo nên màn ẩu đả trên sân. Một cầu thủ Iraq bị phát hiện bóp cổ đối phương. Lực lượng an ninh rất vất vả mới ngăn chặn được tình hình.

Sau trận đấu, HLV Masatada Ishii của Thái Lan bày tỏ sự phẫn nộ. Ông chỉ trích Ali là “cầu thủ thiếu đẳng cấp, chơi bóng không tôn trọng đối thủ và đồng nghiệp”. Nhà cầm quân người Bản Nhật cho rằng những pha vào bóng kiểu này không nên xuất hiện ở sân chơi quốc tế, nhất là trong một trận đấu tôn vinh tinh thần thể thao như King’s Cup.

Về tình hình sức khỏe, Chanathip vẫn có thể đi bộ cảm ơn người hâm mộ sau trận nhưng mức độ chấn thương chưa được xác định. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cho biết sẽ tiến hành kiểm tra y tế chi tiết để có kết luận chính xác.

HLV Masatada Ishii phẫn nộ khi Chanathip bị triệt hạ (Ảnh: FAT).

Trong khi đó, trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích Mohanad Ali bùng nổ dữ dội. Nhiều cổ động viên Thái Lan đã vào trang cá nhân của cầu thủ Iraq để chửi bới, buộc anh phải khóa bình luận ở nhiều bài đăng.

Nói về việc Thái Lan không thể giành chức vô địch King’s Cup, HLV Masatada Ishii cho biết: “Chúng ta không thể giành chức vô địch, đó là điều đáng tiếc. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã tới sân cổ vũ, cả trong trận đấu với Fiji và trận chung kết với Iraq.

Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình, dù chúng ta chỉ có một tuần tập luyện cùng nhau. Tôi tin rằng nếu có thêm thời gian, Thái Lan hoàn toàn có thể tiến sâu ở mọi giải đấu”.

Sau trận thua này, HLV Masatada Ishii đang đối diện với nguy cơ cao bị sa thải. Trong thời gian qua, người hâm mộ Thái Lan đã quá thất vọng về HLV người Nhật Bản. Thái Lan không chỉ lỡ hẹn với chức vô địch AFF Cup, họ còn thi đấu thất vọng ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 và vòng loại Asian Cup 2027 (thua Turkmenistan).