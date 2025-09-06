Đội tuyển Indonesia phô diễn sức mạnh, giành chiến thắng 6-0

Theo kế hoạch ban đầu, Indonesia sẽ đá giao hữu với Kuwait vào tối 5/9 trên sân nhà Gelora Bung Tomo. Tuy nhiên, Kuwait đã rút lui và buộc họ phải mời đội Đài Bắc Trung Hoa vào phút chót. Đây là một phần trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại thứ 4 World Cup 2026 diễn ra vào tháng sau của Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia).

Eliano Reijnders ăn mừng bàn thắng vào lưới Đài Bắc Trung Hoa (Ảnh: CNN Indonesia).

Trước đối thủ không quá mạnh, HLV Kluivert đã tạo điều kiện cho 5 cầu thủ bản địa là Beckham Putra, Ramadhan Sananta, Egy Maulana, Yakob Sayuri và Rizky Ridho ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, Indonesia vẫn thể hiện sự vượt trội so với đối thủ.

Ngay ở phút thứ 3, trung vệ Jordi Amat đã ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà Indonesia sau pha đánh đầu chuẩn xác. Indonesia tạo ra sức ép khủng khiếp trong thời gian sau đó. Hệ quả, tới phút 24, cầu thủ Chao Ming Hsiu đã lóng ngóng đá phản lưới nhà trong pha bóng rối loạn trong vòng cấm, giúp Indonesia dẫn trước 2-0.

Trong hiệp 1, đội bóng xứ Vạn đảo còn ghi thêm hai bàn thắng nữa. Phút 33, Marc Klok tung ra cú dứt điểm ngay sát vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0. Ngay trước khi hiệp đấu khép lại, cầu thủ gốc Hà Lan, Reijnders, đã đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 4-0 sau pha căng ngang của Yakob Sayuri.

Dù tung nhiều cầu thủ bản địa vào sân nhưng Indonesia vẫn tỏ ra vượt trội so với Đài Bắc Trung Hoa (Ảnh: Bola).

Sang hiệp 2, Indonesia thay đổi khá nhiều vị trí. Tuy nhiên, họ vẫn gây sức ép lớn lên khung thành của Đài Bắc Trung Hoa. Phút 58, Indonesia có tình huống tổ chức tấn công tốt. Hàng thủ đối phương không phá bóng dứt khoát, tạo điều kiện cho Ramadhan Sananta lao vào dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng thứ 5.

Chưa dừng lại ở đó, tới phút 60, Sandy Walsh đã chớp cơ hội trong tình huống cố định để giúp Garuda dẫn trước đối thủ tới 6-0.

Trong khoảng 30 phút cuối trận, HLV Kluivert tung nhiều cầu thủ dự bị vào sân. Indonesia đáng ra vẫn có thể thắng đậm hơn khi họ hai lần bị khung gỗ từ chối bàn thắng. Dù sao, chiến thắng 6-0 cũng làm hài lòng người hâm mộ Indonesia. Vào ngày 8/9, họ sẽ bước vào trận đấu giao hữu với Lebanon.