Bất ngờ gặp biến cố, Indonesia nổi giận gửi đơn lên AFC

Mới đây, Kuwait đã khiến Indonesia bất ngờ khi đột ngột hủy thi đấu giao hữu vào tháng 9 tới. Việc đội bóng Tây Á đột ngột rút lui khiến cho Indonesia gặp khó trong quá trình tìm kiếm đối thủ thay thế. Điều này làm ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ 4 World Cup của đội bóng xứ Vạn đảo.

Indonesia tức giận sau khi Kuwait đột ngột hủy các giao hữu (Ảnh: Getty).

Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir, cho biết bản thân cũng chưa nắm rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc Kuwait rút lui. Tuy nhiên, ông khẳng định PSSI đã gửi công văn phản đối mạnh mẽ tới Kuwait.

Người đứng đầu bóng đá Indonesia cho biết: “Lúc đầu, chúng tôi cũng có thể nghĩ tiêu cực như thể đây là một sự phá hoại. Nhưng thực tế, Kuwait cũng đã rút khỏi một số giải đấu khác. Có lẽ họ gặp vấn đề nội bộ. Tôi không muốn suy đoán, nhưng chúng tôi đã gửi công hàm phản ứng gay gắt”.

Trước tình huống này, PSSI cho biết sẽ báo cáo vụ việc lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). “Chúng tôi sẽ gửi báo cáo chính thức đến AFC. Vấn đề ở đây là Kuwait đã hủy tham dự, không chỉ với chúng ta mà còn ở một số giải khác. Còn nguyên nhân nội bộ cụ thể thì tôi chưa nắm được,” ông Erick Thohir nói thêm.

Quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ 4 World Cup của Indonesia bị ảnh hưởng (Ảnh: Getty).

Trước đó, PSSI đã công bố Kuwait và Lebanon là hai đối thủ của Indonesia trong loạt trận giao hữu tháng 9. Lịch thi đấu thậm chí đã được công bố, vé cũng được mở bán cho người hâm mộ.

Việc Kuwait bất ngờ rút lui buộc PSSI phải nhanh chóng tìm đối thủ thay thế nếu muốn duy trì kế hoạch đá hai trận trong tháng 9. Đây vốn được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước khi Indonesia bước vào vòng loại thứ 4 World Cup 2026, nơi thầy trò HLV Patrick Kluivert sẽ đối đầu với hai đối thủ mạnh đến từ Trung Đông là Saudi Arabia và Iraq.