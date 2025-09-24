Đội tuyển futsal Việt Nam được VFF thưởng lớn sau thành tích toàn thắng

Tại bảng E vòng loại giải futsal châu Á 2026 đang diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc), đội tuyển futsal Việt Nam toàn thắng cả 3 trận trước các đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc, với tỷ số 9-1), đội tuyển Trung Quốc (7-2) và Lebanon (4-0).

Đội tuyển futsal Việt Nam giành quyền vào VCK giải futsal châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Kết quả này giúp cho đoàn quân của HLV Diego Giustozzi (người Argentina) vững vàng đứng đầu bảng E, giành vé đầu tiên của bảng đấu này để vào vòng chung kết (VCK).

Trước kết quả tốt mà đội tuyển futsal Việt Nam giành được, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng cho toàn đội số tiền 600 triệu đồng.

Đoàn quân của HLV Diego Giustozzi nhận thưởng 600 triệu đồng từ VFF (Ảnh: VFF).

Đáng chú ý, theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đội tuyển futsal Việt Nam là đội thứ hai chính thức giành vé dự VCK giải futsal vô địch châu Á 2026, chỉ sau đội chủ nhà của VCK là Indonesia (tính đến chiều nay)

VCK giải futsal vô địch châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27/1 đến 7/2/2026. Tổng cộng 16 đội bóng sẽ tham dự VCK. Những chiếc vé tiếp theo tham dự giải vô địch châu Á sẽ lần lượt được định đoạt vào tối nay (24/9), rạng sáng mai (25/9, theo giờ Việt Nam) và vào tháng 10 tới (bảng D của vòng loại sẽ diễn ra vào tháng 10).

16 đội tham dự VCK sẽ gồm chủ nhà Indonesia, 8 đội đầu bảng vòng loại, cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại.