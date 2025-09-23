Các đội bóng Đông Nam Á thẳng tiến tại vòng loại giải futsal châu Á

Kết quả của các đội Đông Nam Á ở lượt trận thứ hai Thái Lan - Bahrain: 4-0 (bảng B) Malaysia - Bangladesh: 7-1 (bảng G) Việt Nam - Trung Quốc: 7-2 (bảng E) Timor Leste - Uzbekistan: 1-7 (bảng F) Brunei - Hàn Quốc: 0-3 (bảng B) Myanmar - Maldives: 7-3 (bảng H) Campuchia - Tajikistan: 1-7 (bảng C)

Thắng đậm nhất trong số các đội bóng Đông Nam Á ở lượt trận thứ nhì là đội tuyển futsal Malaysia (hạng 81 thế giới). Đội này thắng đội tuyển Bangladesh đến 7-1 tại bảng G. Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của Malaysia.

Malaysia (áo vàng) là đội bóng Đông Nam Á thắng đậm nhất ở lượt trận hôm qua (Ảnh: FAM).

Họ vẫn xếp thứ nhì bảng G, sau đại diện của cường quốc futsal thế giới là Iran. Malaysia có cùng 6 điểm giống Iran, nhưng tạm xếp dưới do kém chỉ số phụ.

Đội bóng Đông Nam Á có chiến thắng đậm thứ nhì ở lượt trận thứ hai là đội tuyển futsal Việt Nam (hạng 26 thế giới). Đoàn quân của HLV Diego Giustozzi (người Argentina) đánh bại đội tuyển futsal Trung Quốc 7-2.

Đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng E với 6 điểm sau hai trận toàn thắng, cùng hiệu số bàn thắng bại rất cao (16/3). Đội tuyển futsal Việt Nam hơn đội nhì bảng Lebanon 2 điểm, sau khi Lebanon bất ngờ bị Hong Kong (Trung Quốc) cầm hòa 1-1 chiều qua.

Một đội nữa cũng ghi được 7 bàn thắng trong ngày hôm qua là đội tuyển futsal Myanmar (hạng 56 thế giới). Đội này thắng đội tuyển Maldives 7-3 ở bảng H.

Đội tuyển futsal Thái Lan (áo trắng) quá mạnh (Ảnh: FAT).

Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của đội tuyển futsal Myanmar tại vòng loại châu Á, do bảng đấu của họ chỉ có 3 đội (Myanmar, Maldives và Afghanistan), mỗi ngày thi đấu chỉ diễn ra một trận, hai đội thi đấu và một đội sẽ nghỉ.

Trong khi đó, đội futsal giàu truyền thống nhất Đông Nam Á là Thái Lan (hạng 11) nhẹ nhàng vượt qua Bahrain 4-0 ở bảng B. Thái Lan cũng đang dẫn đầu bảng đấu này, họ toàn thắng sau hai trận, sở hữu 6 điểm và hiệu số bàn thắng bại 19/1.

Ở chiều ngược lại, các đội bóng Đông Nam Á nhận thất bại ở lượt trận thứ hai vòng loại, có Timor Leste (hạng 108 thế giới), Campuchia (hạng 126 thế giới) và Brunei (hạng 117 thế giới). Tại bảng F, Timor Leste thua đậm Uzbekistan 1-7. Ở bảng C, Campuchia thua Tajikistan 1-7. Còn ở bảng B, Brunei thua đội tuyển futsal Hàn Quốc 0-3.

Dù vậy, các thất bại của Timor Leste, Campuchia và Brunei không bất ngờ, vì các đội này hầu như không đặt bất kỳ mục tiêu nào ở các giải quốc tế.