Đội tuyển futsal Việt Nam rộng cửa vào vòng chung kết giải châu Á

Trong số 4 đội thuộc bảng E vòng loại, đội tuyển futsal Trung Quốc là đội chủ nhà. Các trận đấu thuộc bảng E sẽ diễn ra ở Nhà thi đấu Linping ở Hàng Châu (Trung Quốc).

Dù không được thi đấu trên sân nhà, nhưng trong số các đối thủ ở bảng E, gồm đội tuyển Trung Quốc, Lebanon và Hong Kong (Trung Quốc), không đội nào mạnh hơn đội tuyển futsal Việt Nam.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng cho vòng loại giải châu Á (Ảnh: VFF).

Đội bóng của HLV Diego Giustozzi (người Argentina) bỏ xa các đối thủ còn lại trong bảng E, nếu xét theo thứ hạng trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Cụ thể, đội tuyển futsal Việt Nam xếp hạng 26 thế giới, chủ nhà Trung Quốc xếp hạng 85 thế giới, Lebanon xếp hạng 54, còn Hong Kong xếp hạng 123 thế giới.

Cách tuyển chọn các đội tham dự vòng chung kết cũng khá đơn giản với đội tuyển futsal Việt Nam. Cụ thể, 8 đội đầu bảng và 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (trong tổng số 8 bảng vòng loại) sẽ giành quyền lọt vào vòng chung kết.

Điều đó nghĩa là chỉ cần đội tuyển futsal Việt Nam giành được một trong hai vị trí đầu bảng E, chúng ta gần như sẽ có vé tham dự vòng chung kết (VCK) tại Indonesia vào cuối tháng 1 đến đầu tháng 2/2026.

Lịch thi đấu của bảng E cũng ủng hộ đội tuyển futsal Việt Nam. Đoàn quân của HLV Diego Giustozzi sẽ thi đấu trận đầu gặp đội bóng yếu nhất bảng Hong Kong vào chiều nay (20/9).

Sau đó, ngày 22/9, chúng ta sẽ gặp đội tuyển Trung Quốc. Cuối cùng, vào ngày 24/9, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Lebanon. Tức là, chúng ta sẽ thi đấu từ trận dễ nhất, đến trận khó dần.