Đội tuyển futsal Việt Nam đại thắng 7-2 trên sân Trung Quốc

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn Trung Quốc trước khi hai đội gặp nhau ở lượt trận thứ hai bảng E vòng loại Giải futsal châu Á 2026. Đoàn quân của HLV Diego Giustozzi khởi đầu nhanh và ghi 3 bàn chỉ trong 3 phút đầu tiên của trận đấu.

Ba bàn thắng sớm đã giúp tuyển Việt Nam chơi thoải mái, các cầu thủ kiểm soát bóng áp đảo đối phương và đã chớp thành công thời cơ ghi thêm hai bàn trong khoảng thời gian còn lại của hiệp một.

Cầu thủ tuyển Việt Nam ăn mừng bàn thắng (Ảnh: AFC).

HLV Diego Giustozzi liên tục luân chuyển đội hình, tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ khi đẳng cấp của tuyển Việt Nam trên chân đối phương. Trong nửa đầu hiệp hai, tuyển Việt nam dồn ép đối thủ nhưng tấn công không mạnh.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn có hai bàn thắng để dẫn trước 7-0. Về cuối trận, tuyển Trung Quốc vùng lên và ghi được hai bàn thắng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là các bàn thắng gỡ gạc danh dự của đội chủ nhà.

Tuyển Việt Nam đứng đầu bảng E sau hai lượt trận với 6 điểm, hơn đội nhì bảng Lebanon 2 điểm. Ở lượt trận cuối vào ngày 24/9, tuyển Việt Nam sẽ gặp chính Lebanon.