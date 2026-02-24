Đội tuyển futsal nữ Việt Nam thua Australia tại giải Đông Nam Á 2026

Trận đấu giữa đội tuyển futsal nữ Việt Nam và Australia diễn ra chiều nay (24/2), tại Nhà thi đấu bên trong Trung tâm thương mại Terminal 21, Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Đội tuyển futsal nữ Việt Nam dự giải với tư cách đương kim vô địch (ĐKVĐ) Đông Nam Á và ĐKVĐ SEA Games.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam thua Australia chiều 24/2 (Ảnh: VFF).

Chính vì thế, các đối thủ nghiên cứu đội bóng của HLV Nguyễn Đình Hoàng rất kỹ. Chúng ta gặp nhiều khó khăn trước đội nữ Australia trong trận ra quân.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Australia mở tỷ số ở đầu hiệp hai (trong môn futsal, mỗi hiệp có 20 phút, không tính thời gian bóng ngoài cuộc). Phút 23, từ quả đá biên, Fruscalzo đón đường chuyền của đồng đội, đệm bóng ghi bàn giúp đội bóng nữ đến từ xứ sở chuột túi dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, đội bóng của HLV Nguyễn Đình Hoàng tấn công. Đội tuyển futsal Việt Nam có cơ hội gỡ hòa ở các phút 33 và 36, nhưng các chân sút của chúng ta không thể tận dụng thành công.

Ít phút cuối trận, đội tuyển futsal Việt Nam chuyển sang đá power-play (dùng toàn bộ 5 cầu thủ tấn công, bỏ trống khung thành). Tuy nhiên, khi sử dụng lối đá này, cầu thủ của đội tuyển futsal nữ Việt Nam lại để mất bóng.

Phút 39, cướp được bóng của cầu thủ nữ Việt Nam, Fazzari dễ dàng dứt điểm vào lưới trống, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Australia.

Ngày mai (25/2), đội tuyển futsal nữ Việt Nam có trận đấu thứ hai tại giải, gặp Philippines vào lúc 13h30.