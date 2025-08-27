Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 0-2 (1-1) Kenya (Dân trí) - Đội tuyển bóng chuyền nữ Kenya đã giành chiến thắng 25-23, 25-22 trước Việt Nam ở hai set đầu tiên, hai đội đang bước vào set thi đấu thứ ba.