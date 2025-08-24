Báo thế giới khen tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mạnh mẽ trước Ba Lan

Tại Nhà thi đấu Saphan Hin (Phuket, Thái Lan) tối 23/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gây bất ngờ lớn khi dẫn trước đội tuyển nữ Ba Lan 1-0 (25-23) sau hiệp một.

Dù đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thua chung cuộc 1-3 (25-23, 10-25, 12-25 và 22-25), nhưng màn khởi đầu chúng ta tại giải vô địch thế giới vẫn tạo ấn tượng mạnh.

Đội tuyển nữ Việt Nam có hiệp một thi đấu rất tốt trước Ba Lan (Ảnh: Volleyball World).

Trang volleyballworld viết: “Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu dũng cảm trước đội tuyển nữ Ba Lan, trong trận ra quân của hai đội ở giải vô địch thế giới”.

“Sau khi bất ngờ để thua ở hiệp một, đội bóng chuyền nữ đến từ châu Âu tìm lại phong độ của chính họ, trước khi đội tuyển Ba Lan giành chiến thắng đầu tiên của đội này tại giải đấu đang diễn ra ở Thái Lan”, volleyballworld viết thêm.

Theo trang này, thứ hạng của đôi bên rất chênh lệch, nhưng những gì diễn ra trên sân dường như không phản ánh điều đó. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu rất hay.

Trang volleyball chia sẻ: “Trên bảng xếp hạng thế giới của Liên đoàn Bóng chuyền quốc tế (FIVB), đội tuyển Ba Lan xếp hạng 3, còn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 22. Nhưng đội bóng hạng 22 đến từ châu Á lại có ván thắng đầu tiên trong trận”.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Ba Lan rất hấp dẫn (Ảnh: Volleyball World).

“Ba Lan có Magdalena Stysiak có trận đấu đạt phong độ cao thứ nhì trong sự nghiệp của cô gái này. Cô ghi đến 29 điểm, giúp đội tuyển nữ Ba Lan ngược dòng thắng 3-1.

Tuy nhiên, bên phía đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng có một vận động viên (VĐV) gây ngạc nhiên rất lớn, đó là Vi Thị Như Quỳnh. Phụ công của đội tuyển nữ Việt Nam ghi đến 20 điểm. Cô là VĐV ghi điểm nhiều nhất bên phía đội bóng châu Á trong trận đấu vừa diễn ra”, vẫn là những dòng được viết trên trang volleyballworld.

Đây là những dòng phân tích, cho thấy giới truyền thông quốc tế đánh giá rất cao những gì mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã làm được, trong trận ra quân gặp Ba Lan.

Trong khi đó, tờ Siam Sport của quốc gia chủ nhà Thái Lan bình luận: “Bóng chuyền nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử, khi họ có ván thắng đầu tiên ở đấu trường vô địch thế giới, trước đội tuyển nữ Ba Lan”.

“Mọi việc xảy ra ở hiệp một, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng. Họ đánh bại đội tuyển nữ Ba Lan 25-23 trong hiệp đấu này.

Ngoài hiệp một, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thêm hiệp thi đấu thứ 4 chơi rất hay. Họ tấn công tốt, chỉ có điều Ba Lan vẫn là đội bóng rất mạnh. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ chịu thua hiệp 4 với tỷ số 22-25. Chung cuộc đội tuyển Ba Lan thắng 3-1”, Siam Sport nhấn mạnh.

Ngày mai (25/8), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đội hạng 11 thế giới Đức. Sau đó, ngày 27/8, chúng ta sẽ gặp đội hạng 23 thế giới Kenya.