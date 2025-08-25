Đánh giá thực lực đối thủ Đức so với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Đức hiện xếp 11 thế giới. Thứ hạng của đội bóng này không cao như đội Ba Lan (hạng 3 thế giới), đối thủ đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, so với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 22 thế giới), đội tuyển nữ Đức vẫn mạnh hơn hẳn.

Trong số 14 vận động viên (VĐV) có tên trong danh sách đội tuyển Đức tham dự giải vô địch thế giới năm nay, họ có 11 người đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó có 6 người đang khoác áo các CLB của Italy, nền bóng chuyền mạnh hàng đầu thế giới.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu khó khăn tiếp theo với đội tuyển Đức (Ảnh: Volleyball World).

Gương mặt đáng chú ý của đội tuyển bóng chuyền nữ Đức có đội trưởng Camilla Weitzel đang khoác áo CLB Scandicci (Italy), đương kim Á quân Champions League.

Ngoài ra, đội tuyển nữ Đức còn có hai tay đập rất chất lượng, đó là Lina Alsmeier và Emilia Weske, mỗi người ghi được 13 điểm trong trận đấu với Kenya hôm 23/8.

Ở trận đấu với Kenya, đội tuyển bóng chuyền nữ Đức chỉ gặp đôi chút khó khăn trong hiệp một. Ở hiệp đấu thứ nhất, Đức vượt qua Kenya với tỷ số sát nút 25-22.

Sau đó, ở hai hiệp tiếp theo, đội bóng chuyền nữ đến từ châu Âu thắng khá nhanh, với các tỷ số 25-8 và 25-20. Chung cuộc đội tuyển nữ Đức thắng 3-0 (25-22, 25-8 và 25-20).

Điều đó cho thấy, một khi đội bóng nữ châu Âu "nóng máy", họ rất khó bị ngăn chặn, nhờ thể lực tốt, lối chơi khoa học.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Đức sở hữu nhiều ngôi sao (Ảnh: FIVB).

Trước trận đấu với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, HLV Bregoli của đội Đức tự tin cho biết: “Chúng tôi muốn thắng hai trận đầu tiên của mình tại vòng bảng giải năm nay (gặp Kenya và đội tuyển nữ Việt Nam). Dù vậy, các trận đấu sẽ không hề dễ dàng”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Đức sẽ cạnh tranh vị trí nhì bảng G (ngôi đầu bảng nhiều khả năng sẽ thuộc về Ba Lan), qua đó hướng về vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Muốn giành quyền vượt qua vòng bảng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải thắng đội tuyển Đức, vào lúc 17h chiều nay tại Thái Lan.