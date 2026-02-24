Alcaraz tiến gần đến cột mốc của Nadal và Federer

Carlos Alcaraz được cộng 400 điểm khi vô địch Qatar Open 2026 ngày 22/2 và củng cố ngôi số một thế giới sau danh hiệu ATP 500 ở Doha (Qatar), đồng thời nuôi tham vọng vượt qua những cột mốc điểm số “khủng” của các huyền thoại.

Alcaraz đang khởi đầu ấn tượng ở mùa giải năm nay (Ảnh: ATP).

Alcaraz (22 tuổi) đang dẫn đầu ATP với 13.550 điểm, bỏ xa người xếp thứ hai là Jannik Sinner (10.400 điểm) tới hơn 3.000 điểm. Ngôi sao người Tây Ban Nha trở thành tay vợt thứ 4 trong lịch sử cán mốc 13.000 điểm trên bảng xếp hạng ATP.

Trong danh sách tay vợt điểm cao nhất lịch sử, Novak Djokovic dẫn đầu với 16.950 điểm (năm 2016), Roger Federer đứng thứ hai với 15.903 điểm (năm 2006), Rafael Nadal đứng thứ ba với 15.390 điểm (năm 2009) còn Alcaraz đang sở hữu 13.550 điểm.

Sắp tới, Alcaraz sẽ bước vào hai giải đấu ATP Masters 1000 tại Mỹ gồm Indian Wells và Miami Open, anh đứng trước cơ hội giành thêm 2.000 điểm thưởng. Tuy vậy, do hệ thống tính điểm 52 tuần, Alcaraz sẽ bị trừ hơn 400 điểm do thành tích năm ngoái.

Alcaraz đang sở hữu 26 danh hiệu trong sự nghiệp (Ảnh: ATP).

Nếu vô địch cả hai giải đấu danh giá tại Mỹ vào tháng 3, Alcaraz có thể vượt mốc 15.000 điểm, tiến sát thành tích của hai huyền thoại Nadal và Federer, cũng như nuôi tham vọng vượt qua Novak Djokovic.

Jannik Sinner vẫn đứng thứ hai ATP và anh bỏ lỡ cơ hội thu hẹp cách biệt điểm số với Alcaraz do bị loại ở tứ kết Qatar Open 2026. Các vị trí tiếp theo thuộc về Djokovic, Zverev, Musetti, Alex De Minaur. Taylor Fritz vươn lên thứ 7 còn Felix Auger-Aliassime rơi xuống thứ 8.