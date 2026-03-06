Djokovic thể hiện quyết tâm trước thềm Indian Wells Masters

Chia sẻ trong cuộc họp báo chiều 5/3, Djokovic cho biết: "Thực ra tôi không có lên lịch thi đấu cụ thể cho từng giải đấu, tất cả những tính toán của tôi chỉ xoay quanh những giải Grand Slam. Tôi buộc phải chọn lọc các giải đấu.

Tôi sẽ chỉ ra sân khi cảm thấy phù hợp về mặt chuyên môn lẫn cảm xúc. Đó là lý do tôi có mặt tại Indian Wells Masters để hướng tới mục tiêu cao nhất. Những năm qua tôi có thành tích không tốt, nhưng trong 10 năm đầu tiên trong sự nghiệp, đây là nơi truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều".

Djokovic sẵn sàng cho Indian Wells Masters 2026 (Ảnh: Reuters).

Djokovic giành vị trí á quân Australian Open sau khi thua Carlos Alcaraz ở trận chung kết ngày 1/2. Trong hơn một tháng qua, anh không dự Qatar Open, Dubai Championships, Mexican Open để dồn sức cho hai giải đấu ở Mỹ là Indian Wells Masters và Miami Open.

Ngôi sao người Serbia từng 5 lần vô địch Indian Wells Masters vào các năm 2008, 2011, 2014, 2015, 2016. Ở giải đấu cách đây 10 năm, Djokovic lần lượt đánh bại Rafael Nadal (bán kết) và Milos Raonic (chung kết), anh cũng chỉ thua đúng một set trên chặng đường vô địch năm 2016.

Nole cũng là tay vợt cuối cùng vô địch hai giải ATP Masters 1000 ở Mỹ là Indian Wells Masters và Miami Open trong cùng một năm (2016). Tuy nhiên ở hai giải đấu gần đây nhất, Nole đều bị loại sớm ở Indian Wells Masters.

Theo kết quả bốc thăm Indian Wells Masters 2026, Novak Djokovic chạm trán Kamil Majchrzak ở vòng 2 ngày 8/3. Nếu thi đấu thuận lợi, Nole có thể đối đầu Hubert Hurkacz (vòng 3) và đương kim vô địch Indian Wells Masters là Jack Draper ở vòng 4.

Thách thức tăng lên với Djokovic ở tứ kết, nơi anh có thể chạm trán tay vợt chủ nhà, hạt giống số 7 Taylor Fritz, trước khi chờ đợi chạm trán Carlos Alcaraz (bán kết) và Jannik Sinner (chung kết).