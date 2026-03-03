Djokovic tham dự Indian Wells Masters, sẵn sàng đấu Alcaraz, Sinner

Trang chủ Indian Wells Masters thông tin Djokovic sẽ góp mặt tại giải ATP Masters 1000 ở California (Mỹ) khởi tranh vào ngày 5/3. Những ngày qua, tay vợt người Serbia tập luyện khá tích cực ở trường đại học California.

Djokovic được xác nhận dự Indian Wells 2026 (Ảnh: ATP).

Sau Australia Open 2026, Djokovic không tham dự các giải đấu ATP 500 ở Doha (Qatar) và Dubai (UAE). Tay vợt sinh năm 1987 muốn phân phối thể lực để đạt thể trạng tốt nhất khi bước vào Indian Wells Masters.

Novak Djokovic từng 5 lần vô địch Indian Wells Masters vào các năm 2008, 2011, 2014, 2015, 2016. Ở giải đấu cách đây 10 năm, Nole lần lượt đánh bại Rafael Nadal (bán kết) và Milos Raonic (chung kết), anh cũng chỉ thua đúng một set trên chặng đường vô địch năm 2016.

Ngôi sao người Serbia cũng là tay vợt cuối cùng vô địch hai giải ATP Masters 1000 ở Mỹ là Indian Wells Masters và Miami Open trong cùng một năm (2016). Tuy nhiên ở hai giải đấu gần đây nhất, Nole đều bị loại sớm ở Indian Wells Masters.

Indian Wells Masters 2026 năm nay có sự hiện diện của cả Alcaraz và Sinner, những đối thủ lớn nhất cạnh tranh chức vô địch với Djokovic. Ở Australian Open 2026, Djokovic thắng Sinner ở bán kết và thua Alcaraz ở chung kết.

Trên bảng xếp hạng ATP công bố ngày 2/3, Alcaraz vẫn dẫn đầu với 13.550 điểm, nhưng tay vợt người Tây Ban Nha phải bảo vệ 400 điểm ở Indian Wells Masters 2026. Jannik Sinner xếp thứ hai với 10.400 điểm và không phải bảo vệ điểm số ở Mỹ.

Daniil Medvedev có thể không kịp tham dự Indian Wells Masters 2026 (Ảnh: ATP).

Ở vị trí thứ ba, Novak Djokovic sở hữu 5.280 điểm và cũng chỉ phải bảo vệ 10 điểm tại Indian Wells Masters. Điều này giúp Nole giải tỏa áp lực và có cơ hội gia tăng cách biệt điểm số với người xếp thứ 4 là Alexander Zverev (4.555 điểm).

Theo một diễn biến khác, làng quần vợt thế giới đang đối mặt với tình huống hy hữu khi hàng loạt tay vợt, huấn luyện viên và phóng viên bị mắc kẹt tại Dubai do không phận UAE tạm thời đóng cửa, sau các cuộc không kích của Mỹ vào Iran.

Sau khi vô địch Dubai Championships 2026 ngày 1/3, Daniil Medvedev cùng gia đình phải ở lại vì các chuyến bay bị hoãn vô thời hạn. Ngôi sao người Nga thừa nhận không biết khi nào có thể rời đi để lên đường sang Mỹ dự Indian Wells Masters.