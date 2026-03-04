Alcaraz và Djokovic cùng nhánh đấu bán kết ở Indian Wells Masters 2026

Giải ATP Masters 1000 Indian Wells 2026 khởi tranh tại Mỹ vào ngày 5/3. Ban tổ chức giải đã tiến hành bốc thăm chia nhánh đấu, Alcaraz và Sinner là hai hạt giống hàng đầu ở hai nhánh đấu bán kết.

Djokovic và Alcaraz phải loại nhau trên con đường vào chung kết Indian Wells Masters 2026 (Ảnh: Reuters).

Carlos Alcaraz được miễn vòng 1 và anh có thể đấu Terence Atmane (vòng 2), Grigor Dimitrov hoặc Juan Manuel Cerundolo (vòng 3), Casper Ruud (vòng 4). Thách thức của ngôi sao người Tây Ban Nha có thể đến ở tứ kết với đối thủ tiềm năng là hạt giống số 6 Alex De Minaur.

Nếu thắng liên tiếp 4 trận đấu, Alcaraz có thể chạm trán Novak Djokovic ở bán kết và tái hiện trận chung kết Australian Open 2026. Đối thủ lớn nhất mà Alcaraz có thể đối mặt ở chung kết là Jannik Sinner.

Novak Djokovic nhiều khả năng chạm trán Giovanni Mpetshi Perricard (vòng 2) và Hubert Hurkacz (vòng 3). Nếu thi đấu thuận lợi, Nole có thể đối đầu đương kim vô địch Indian Wells Masters là Jack Draper ở vòng 4.

Jannik Sinner cần lấy lại vị thế sau khi thua Djokovic ở bán kết Australian Open 2026 (Ảnh: Reuters).

Thách thức tăng lên với Djokovic ở tứ kết, nơi anh có thể chạm trán tay vợt chủ nhà, hạt giống số 7 Taylor Fritz, trước khi chờ đợi chạm trán Carlos Alcaraz (bán kết) và Jannik Sinner (chung kết).

Jannik Sinner thuận lợi trên con đường tiến vào chung kết, các đối thủ dự kiến của anh là Jordan Thompson (vòng 2), Tsitsipas (vòng 3), Karen Khachanov hoặc Joao Fonseca (vòng 4) và hạt giống số 8 Ben Shelton (tứ kết).

Nếu tiến vào bán kết, đối thủ lớn nhất là ngôi sao người Italy phải đối mặt là hạt giống số 4 Alexander Zverev. Rõ ràng so với Alcaraz và Djokovic, Sinner đang có ưu thế nhất định để tiến vào trận đấu cuối cùng ở Indian Wells Masters 2026.