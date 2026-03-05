Sinner thảnh thơi hơn Alcaraz trong cuộc đua vị trí số một thế giới

Indian Wells Masters 2026 khởi tranh tại Mỹ vào hôm nay (5/3) với các trận đấu vòng loại. Các hạt giống hàng đầu như Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev được miễn thi đấu vòng 1 và sẽ bắt đầu chiến dịch từ vòng 2.

Trên bảng xếp hạng đơn nam của Hiệp hội quần vợt nam quốc tế (ATP), Alcaraz dẫn đầu với 13.550 điểm, tạo khoảng cách lớn với Jannik Sinner (10.400 điểm). Dù không thể sớm giành lại vị trí số một, nhưng ngôi sao người Italy có cơ hội để thu hẹp khoảng cách sau Indian Wells Masters (5/3 đến 16/3) và Miami Open (19/3 đến 30/3) tại Mỹ.

Sinner kỳ vọng thu hẹp cách biệt điểm số với Alcaraz trước Rome Masters, Roland Garros (Ảnh: Reuters).

Alcaraz phải bảo vệ 400 điểm từ thành tích bán kết Indian Wells Masters năm ngoái. Nếu không vào bán kết, anh chắc chắn mất điểm. Trong trường hợp vào chung kết hay vô địch, ngôi sao người Tây Ban Nha chỉ tăng nhẹ điểm số.

Tại Miami Open, Alcaraz chỉ bảo vệ 10 điểm, nhưng thành tích ở Indian Wells Masters ra sao ảnh hướng đến tâm lý của tay vợt này. Sau đó, Alcaraz tiếp tục phải bảo vệ điểm số lớn ở các giải đấu đất nện như Monte Carlo Masters, Rome Masters, Roland Garros, khi anh đang là đương kim vô địch.

Năm ngoái, Sinner bị treo giò nên anh không phải bảo vệ điểm số ở hàng loạt giải đấu lớn như Indian Wells Masters, Miami Open, Monte Carlo Masters, Madrid Open và có cơ hội lớn để tích lũy điểm số.

Ngôi sao người Italy chỉ gặp đôi chút thách thức khi bảo vệ điểm số với ngôi á quân ở Rome Masters và Roland Garros năm ngoái. Tuy nhiên trước hai giải đấu này, nhiều khả năng Sinner sẽ thu hẹp cách biệt đáng kể với Carlos Alcaraz.