HLV Murray nhận xét về khoảng thời gian dẫn dắt Djokovic

Trên podcast "The Tennis Podcast" ngày 1/12, HLV Andy Murray thừa nhận những khó khăn khi dẫn dắt Novak Djokovic và kết quả không được như mong đợi. Cựu tay vợt số một thế giới gia nhập đội ngũ của đối thủ Nole vào tháng 11/2024, gắn bó khoảng 6 tháng, tham dự Australian Open và 3 giải đấu khác.

HLV Andy Murray chia sẻ: “Tôi rất vui vì cộng tác với Djokovic. Đó là trải nghiệm tuyệt vời mà tôi có. Dù không kéo dài lâu, tôi đã dồn hết tâm huyết vào công việc để cậu ấy đạt thành tích tốt nhất.

Novak Djokovic có 6 tháng cộng tác cùng HLV Andy Murray (Ảnh: Reuters).

Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy thất vọng, có lẽ vì không mang lại kết quả như mong muốn cho Djokovic. Dù sao, đó là cơ hội tốt vì tôi luôn muốn thử làm huấn luyện viên vào thời điểm nào đó và có thể tôi sẽ hối tiếc nếu không thực hiện được nguyện vọng này".

Hồi tháng 7 năm nay, HLV Murray cũng nhìn lại về khoảng thời gian 6 tháng huấn luyện ngôi sao người Serbia: “Novak đòi hỏi rất nhiều về mặt kỹ thuật và đó là điều tôi không thoải mái.

Điều này giống như phải dạy ai đó kỹ thuật. Tôi cho rằng mọi tay vợt đều có điểm yếu kỹ thuật, nhưng huấn luyện các tay vợt trẻ sẽ dễ dàng hơn”.

Trong khoảng thời gian dẫn dắt Djokovic, HLV Murray cùng ngôi sao sinh năm 1987 tiến vào bán kết Australian Open 2025 và chung kết Miami Open 2025. Vào tháng 5, Nole thông báo dừng hợp tác với HLV Murray và anh tiếp tục tham dự Roland Garros, Wimbledon nhưng cũng đều bị loại ở bán kết.