Chuyên gia nhận định về cơ hội Djokovic giành Grand Slam thứ 25

Cựu số một đôi nữ thế giới Rennae Stubbs nhận xét về cơ hội của Djokovic: “Australian Open vẫn là cơ hội thực tế nhất để Novak Djokovic chinh phục Grand Slam thứ 25, có thể là cơ hội cuối cùng trong sự nghiệp”.

Theo bà Rennae Stubbs, Novak Djokovic có những lợi thế nhất định khi dự giải Grand Slam tại Australia vào đầu năm sau. Trong sự nghiệp của mình, Novak Djokovic đang giữ kỷ lục vô địch 24 Grand Slam và 10 lần lên ngôi ở Australian Open.

Djokovic đang giữ kỷ lục 24 lần vô địch Grand Slam (Ảnh: ATP).

Trong hai năm qua, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đã thống trị hoàn toàn sân chơi Grand Slam, chia nhau cả 8 danh hiệu gần đây nhất. Trong năm 2025, Djokovic dù rất cố gắng nhưng anh chỉ vào đến bán kết cả 4 giải Grand Slam.

Bà Rennae Stubbs nhận định đương kim vô địch Jannik Sinner vẫn là ứng cử viên số một ở Australian Open 2025, tuy nhiên nếu Djokovic tiến vào bán kết giải đấu ở Australia, Nole có khả năng làm nên bất ngờ nhờ lợi thế cả về chiến thuật, tâm lý thi đấu và khả năng thích ứng mặt sân.

Bên cạnh đó, bà Rennae Stubbs đánh giá Australian Open là giải đấu duy nhất mà Nole có thể gây khó khăn cho Sinner và Alcaraz, khi hai tay vợt trẻ có thể chưa đạt phong độ tốt nhất vào đầu năm.

Novak Djokovic quyết định không dự ATP Finals 2025 để dồn toàn bộ sức lực cho Australian Open 2026 với mục tiêu giành Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp. Ở Australian Open năm ngoái, Djokovic dính chấn thương và quyết định bỏ cuộc ở trận bán kết với Alexander Zverev.