Djokovic gặp Musetti ở chung kết Athens Open 2025
(Dân trí) - Đánh bại Yannick Hanfmann sau hai set đấu tối 7/11, Novak Djokovic tiến vào trận chung kết giải ATP 250 Athens Open 2025 tại Hy Lạp gặp Lorenzo Musetti.
Novak Djokovic đang thể hiện quyết tâm vô địch Athens Open 2025 và ở trận bán kết tối qua, ngôi sao người Serbia nhập cuộc hứng khởi. Yannick Hanfmann chỉ có thể cầm cự đến game 6 và Nole đoạt break-point trước khi tiến đến chiến thắng 6-3.
Tay vợt hạng 117 thế giới gây bất ngờ ở set 2 khi bẻ game giao bóng của Djokovic để dẫn 3-1. Tuy nhiên, ngôi sao người Serbia đã cho thấy bản lĩnh đáng nể khi đòi lại 2 break, qua đó giành chiến thắng 6-4.
Trận đấu khép lại sau 80 phút với chiến thắng 6-3, 6-4 nghiêng về hạt giống số một Djokovic Ở trận bán kết còn lại, hạt giống số hai Lorenzo Musetti đánh bại Sebastian Korda sau 3 set với các tỷ số 6-0, 5-7, 7-5.
Trận chung kết Athens Open 2025 giữa Novak Djokovic và Lorenzo Musetti sẽ diễn ra vào 22h tối nay (8/11). Nole muốn có được danh hiệu thứ hai trong năm 2025 còn tay vợt người Italy cần lên ngôi ở Hy Lạp để vượt qua Felix Auger-Aliassime và giành suất thứ 8 cuối cùng dự ATP Finals 2025.
Djokovic chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp ở bán kết mùa giải năm nay, lần lượt ở các giải đấu Roland Garros, Wimbledon, US Open và Thượng Hải Masters. Ở Australian Open 2025, ngôi sao người Serbia cũng dừng chân tại bán kết trước Zverev.