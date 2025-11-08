Djokovic gặp Musetti ở chung kết Athens Open 2025

Novak Djokovic đang thể hiện quyết tâm vô địch Athens Open 2025 và ở trận bán kết tối qua, ngôi sao người Serbia nhập cuộc hứng khởi. Yannick Hanfmann chỉ có thể cầm cự đến game 6 và Nole đoạt break-point trước khi tiến đến chiến thắng 6-3.

Djokovic tiến gần đến chức vô địch Athens Open 2025 (Ảnh: Getty).

Tay vợt hạng 117 thế giới gây bất ngờ ở set 2 khi bẻ game giao bóng của Djokovic để dẫn 3-1. Tuy nhiên, ngôi sao người Serbia đã cho thấy bản lĩnh đáng nể khi đòi lại 2 break, qua đó giành chiến thắng 6-4.

Trận đấu khép lại sau 80 phút với chiến thắng 6-3, 6-4 nghiêng về hạt giống số một Djokovic Ở trận bán kết còn lại, hạt giống số hai Lorenzo Musetti đánh bại Sebastian Korda sau 3 set với các tỷ số 6-0, 5-7, 7-5.

Trận chung kết Athens Open 2025 giữa Novak Djokovic và Lorenzo Musetti sẽ diễn ra vào 22h tối nay (8/11). Nole muốn có được danh hiệu thứ hai trong năm 2025 còn tay vợt người Italy cần lên ngôi ở Hy Lạp để vượt qua Felix Auger-Aliassime và giành suất thứ 8 cuối cùng dự ATP Finals 2025.

Djokovic chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp ở bán kết mùa giải năm nay, lần lượt ở các giải đấu Roland Garros, Wimbledon, US Open và Thượng Hải Masters. Ở Australian Open 2025, ngôi sao người Serbia cũng dừng chân tại bán kết trước Zverev.