Djokovic giành chiến thắng trong nhà thứ 200, tiến vào bán kết Athens Open

Ở set đầu tiên, Djokovic bỏ lỡ ba cơ hội bẻ giao bóng nhưng vẫn thể hiện bản lĩnh đúng lúc. Tay vợt người Serbia thắng áp đảo 7-1 trong loạt tie-break, khuấy động bầu không khí trên sân khi ăn mừng cùng khán giả.

Sang set hai, cựu số một thế giới tiếp tục duy trì phong độ ổn định và lạnh lùng kết liễu trận đấu sau chiến thắng 6-4, qua đó giành chiến thắng trong lần đầu tiên gặp Borges.

Djokovic ăn mừng chiến thắng tại tứ kết Athens Open (Ảnh: Getty).

“Đây là một trận đấu rất căng thẳng. Tôi nghĩ Nuno đã chơi ở đẳng cấp cao. Chúng tôi giằng co suốt cả trận, chỉ vài điểm then chốt đã quyết định kết quả. Anh ấy xứng đáng nhận được những tràng pháo tay từ khán giả", Djokovic chia sẻ sau trận đấu.

Với chiến thắng này, Djokovic đã cán mốc 200 chiến thắng trong nhà. Anh cũng đang hướng tới danh hiệu ATP thứ 101 trong sự nghiệp, sau khi chạm mốc 100 danh hiệu tại Geneva hồi đầu năm. Hiện Jimmy Connors vẫn dẫn đầu lịch sử với 109 danh hiệu, theo sau là Roger Federer (103).

Trước đó, Djokovic từng vượt qua Alejandro Tabilo ở trận mở màn tại Athens - chiến thắng đầu tiên trước tay vợt người Chile sau ba lần đối đầu. Tay vợt 38 tuổi đang có phong độ ổn định trước thềm Nitto ATP Finals khởi tranh vào chủ nhật tới.

Trước mắt, anh sẽ bước vào trận bán kết thứ 199 trong sự nghiệp, gặp Yannick Hanfmann. Theo thống kê, Djokovic đang có thành tích 29-0 mỗi khi thắng set đầu tiên trong năm 2025.

Tại ATP Finals năm nay, Djokovic nằm cùng bảng với Carlos Alcaraz, Taylor Fritz và Alex de Minaur. Ngôi sao người Serbia quyết định có dự giải đấu ở Turin (Italy) hay không sau khi kết thúc Athens Open 2025.

Jannik Sinner có thể chạm trán đồng hương Musetti ở vòng bảng ATP Finals 2025. Musetti cần vô địch giải quần vợt ở Athens để giành suất thứ 8 cuối cùng từ Felix Auger-Aliassime. Alexander Zverev và Ben Shelton sẽ là hai đối thủ còn lại của Sinner ở bảng đấu này.