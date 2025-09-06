Alcaraz "phục hận" Djokovic, tiến vào chung kết US Open

Cuộc đối đầu giữa Carlos Alcaraz và Novak Djokovic tiếp tục nóng bỏng tại US Open vào rạng sáng 6/9, khi tay vợt trẻ người Tây Ban Nha đã xuất sắc đánh bại huyền thoại người Serbia với tỷ số 6-4, 7-6(4), 6-2 để giành quyền vào trận chung kết Grand Slam thứ 7 trong sự nghiệp và lần thứ 2 tại New York.

Trong trận đấu kéo dài 2 giờ 25 phút đầy kịch tính và chất lượng cao trên sân vận động Arthur Ashe, Alcaraz đã phục thù thành công sau những thất bại gần đây trước Djokovic tại Australian Open năm nay và Olympic Paris 2024. Chiến thắng này giúp anh tiến gần hơn đến danh hiệu Grand Slam thứ 6 và mục tiêu trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP.

Alcaraz ăn mừng chiến thắng trước Djokovic (Ảnh: Getty).

"Cảm giác thật tuyệt vời. Một lần nữa được vào chung kết US Open, cảm giác thật tuyệt vời. Điều này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Hôm nay, tôi phải nói rằng đây không phải là phong độ tốt nhất của tôi trong giải đấu, nhưng tôi đã duy trì được phong độ tốt từ đầu đến cuối. Tôi đã giao bóng khá tốt, tôi nghĩ điều đó thực sự quan trọng. Cố gắng chơi một trận đấu thực sự mạnh mẽ và tôi nghĩ mình đã làm được. Nhìn chung, tôi đã chơi tốt và tôi rất vui khi được chơi trận chung kết thứ hai tại đây", Alcaraz chia sẻ trong buổi phỏng vấn trên sân.

Tay vợt người Tây Ban Nha đã áp đảo Djokovic bằng những cú đánh mạnh mẽ và thể hiện sự quyết tâm cao độ trong set hai, lội ngược dòng từ 0-3 để vươn lên dẫn trước hai set quan trọng. Alcaraz chủ yếu kiểm soát nhịp độ trận đấu bằng những cú đánh uy lực và kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian so với tay vợt người Serbia, người đã gặp khó khăn về thể lực trong set ba.

Với chiến thắng này, Alcaraz đã nâng thành tích đối đầu với Djokovic lên 4-5 và kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp lên 12 trận. Hạt giống số 2 đã lọt vào chung kết ở cả 8 giải đấu gần nhất anh tham dự, kể từ Monte Carlo hồi tháng 4. Danh hiệu gần đây nhất của anh là tại Cincinnati, nơi anh nâng cao chiếc cúp ATP Masters 1000 thứ 8 vào tháng trước.

Sau khi vượt qua Djokovic, Alcaraz có thể sẽ gặp Jannik Sinner trong trận chung kết vào ngày 8/9. Nếu tay vợt người Ý đánh bại Felix Auger-Aliassime ở trận bán kết thứ hai và tiến vào chung kết, Alcaraz và Sinner sẽ là cặp đôi nam đầu tiên đối đầu nhau trong ba trận chung kết Grand Slam trong cùng một mùa giải. Alcaraz đã cứu được ba điểm vô địch trên đường vượt qua Sinner tại Roland Garros trước khi tay vợt 24 tuổi này trả thù tại Wimbledon để nâng cao danh hiệu Grand Slam thứ 4 của mình.

Nếu Sinner không thể tiến vào trận chung kết, Alcaraz sẽ trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP ngày 8/9 lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2023. Nếu Sinner vào chung kết, nhà vô địch US Open 2022 Alcaraz sẽ cần phải nâng cao chiếc cúp để vượt qua tay vợt người Ý, người đã giữ vị trí số 1 kể từ tháng 6/2024.

Với 60 trận thắng và 6 danh hiệu dẫn đầu Tour trong năm nay, Alcaraz có vẻ đang có lợi thế để cải thiện thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của mình là 65 trận thắng và 6 danh hiệu vào năm 2023. Tay vợt người Tây Ban Nha đã giành được vé tham dự Nitto ATP Finals, được tổ chức từ ngày 9/11 đến 16/11 tại Turin.

Djokovic đã không thể ngăn cản sức trẻ của Alcaraz (Ảnh: Getty).

Djokovic đã đánh bại Taylor Fritz để cùng Sinner trở thành tay vợt thứ hai trong năm nay lọt vào bán kết ở cả bốn giải Grand Slam. Tay vợt người Serbia đang hướng đến trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong mùa giải và đang nỗ lực giành danh hiệu Grand Slam thứ 25, phá vỡ sự thống trị gần đây của Sinner và Alcaraz, những người đã cùng nhau vô địch 7 giải Grand Slam gần nhất. Danh hiệu Grand Slam gần nhất của Djokovic là tại Flushing Meadows năm 2023, khi anh đánh bại Daniil Medvedev trong trận chung kết. Tay vợt 38 tuổi này hiện đang có thành tích 37-16 ở bán kết Grand Slam và bốn lần vô địch US Open.

Trước sự chứng kiến ​​của đông đảo khán giả tại New York, Alcaraz đã bứt phá ngoạn mục để bẻ giao bóng của Djokovic ngay trong game mở màn. Mặc dù Djokovic có một vài cú trái tay ấn tượng, Alcaraz vẫn kiểm soát thế trận trong phần lớn set đầu. Anh liên tục khiến tay vợt người Serbia mất thăng bằng bằng những cú đánh mạnh, thường xuyên tung ra những cú thuận tay với tốc độ hơn 128 km/h để quyết định chiến thắng. Djokovic cũng gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định trong những cú giao bóng một, khi chỉ giành được 65% (13/20) điểm trong lần giao bóng đầu tiên.

Djokovic đã tung cú đánh quyết định để bẻ game giao bóng đầu tiên của Alcaraz trong set hai. Tuy nhiên, từ tỷ số 3-0, anh đã không thể ngăn cản hạt giống số hai. Alcaraz đòi break thành công rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Tay vợt người Tây Ban Nha mắc nhiều lỗi đánh hỏng hơn Djokovic trong set này và đôi khi tỏ ra bực bội khi anh đánh hỏng cú bỏ nhỏ thường rất ổn. Dẫu vậy, anh vẫn kiên trì với nhiệm vụ được giao và tỏ ra quyết liệt trong loạt tie-break nên có được chiến thắng.

Djokovic được điều trị chấn thương vai ngay đầu set ba, rõ ràng anh đã quá mệt mỏi, tay vợt 38 tuổi lại để mất giao bóng khi mắc lỗi giao bóng kép ở game thứ 4 (1-3). Alcaraz nhanh chóng chớp thời cơ, anh tung ra những cú đánh gọn gàng để vươn lên dẫn trước, sau đó có thêm break ở game 8 để giành chiến thắng. Alcaraz kết thúc trận đấu với tỷ số 31-30 (số điểm winner so với số lỗi tự đánh hỏng), trong khi Djokovic ghi được 15-30. Tay vợt người Serbia cũng chỉ giành được 66% điểm giao bóng một, so với 84% của Alcaraz.