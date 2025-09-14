Djokovic được ngợi khen khi góp mặt ở bán kết US Open 2025

Cựu tay vợt số một thế giới người Mỹ Jimmy Connors chia sẻ trên podcast Advantage Connors: “Tôi ấn tượng khi xem Djokovic đấu với Alcaraz ở US Open 2025, bởi tôi được thấy một tay vợt đã 38 tuổi vẫn góp mặt ở bán kết Grand Slam.

Trận đấu đó đưa tôi trở lại 30 năm trước, khi thấy một tay vợt vẫn miệt mài đuổi theo bóng, cúi xuống, bật dậy, cố gắng chống lại đối thủ trẻ hơn 10 đến 12 tuổi, thậm chí nhiều hơn thế. Điều đó thật sự tiêu hao quá nhiều sức lực.

Djokovic giành quyền vào bán kết cả 4 giải Grand Slam năm nay (Ảnh: ATP).

Novak Djokovic đã, đang và sẽ luôn vĩ đại nếu còn tiếp tục thi đấu. Nhưng để thắng cả Sinner và Alcaraz liên tiếp ở một Grand Slam, đặc biệt trong thể thức 5 set, cậu ấy cần nỗ lực phi thường”.

Trong năm 2025, Djokovic đã vô địch Geneva Open để cán mốc 100 danh hiệu ATP trong sự nghiệp. Khi cả Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đang đạt phong độ đỉnh cao, Djokovic chưa thể hướng đến danh hiệu Grand Slam thứ 25.

Djokovic vào đến bán kết cả 4 Grand Slam năm nay, nhưng anh đều thất bại trước Alexander Zverev (Australian Open), Jannik Sinner (Roland Garros, Wimbledon) và Alcaraz (US Open). Trận đấu đáng nhớ nhất của Nole trong năm là chiến thắng trước Alcaraz ở tứ kết Australian Open.

Sau khi trắng tay ở các giải Grand Slam, tay vợt người Serbia muốn có được một danh hiệu lớn trong năm 2025, mục tiêu anh hướng đến sắp tới là Thượng Hải Masters (từ ngày 1/10 đến 12/10), Paris Masters (25/10 đến 2/11) và ATP Finals (13/11 đến 20/11).