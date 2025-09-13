Djokovic từng giúp Sinner khắc phục điểm yếu

HLV Darren Cahill chia sẻ: “Djokovic rất tuyệt vời, nói thẳng những gì cậu ấy suy nghĩ. Nole nhận định cú đánh của Sinner không có điểm nhấn rõ ràng, không hề lên lưới, không dám trả bóng tấn công.

Tôi đã mang những lời đó nói lại với Sinner và lời khuyên này ảnh hưởng rất lớn đến cậu ấy. Gần như ngay lập tức Sinner muốn bắt tay vào cải thiện điểm yếu mà Djokovic đưa ra”.

Sinner khắc phục được nhiều điểm yếu kể từ khi thua Djokovic ở Wimbledon 2022 (Ảnh: Gazzetta).

Jannik Sinner mới đánh bại Djokovic ở bán kết US Open 2025 và ngôi sao người Italy thắng 6 trong 10 lần chạm trán Nole, trong đó có 5 trận đấu gần đây nhất. Tuy nhiên trong quá khứ, Djokovic từng 3 lần liên tiếp đánh bại Sinner.

Ở tứ kết Wimbledon 2022, Sinner thắng 2 set đầu với tỷ số 7-5, 6-2 nhưng thua chóng vánh 3 set sau với tỷ số 3-6, 2-6, 2-6. Sau trận đấu này, HLV Darren Cahill đã trực tiếp gặp Djokovic để xin lời khuyên và tay vợt người Serbia cho rằng Sinner mạnh với các cú đánh cuối sân, nhưng lại thiếu quyết đoán.

Trong 3 năm qua, Sinner cải thiện rất nhiều những điểm yếu nhưng chính anh thừa nhận chưa đạt đến đẳng cấp cao nhất ở các cú giao bóng một và bắt vô lê khi lên lưới. Sinner cho rằng lối chơi của anh quá dễ đoán và điều đó được thể hiện ở trận thua Alcaraz tại chung kết US Open 2025.

Trong 15 lần đối đầu Alcaraz, Sinner thua đến 10 lần, trong đó có đến 7 trong 8 trận đấu gần đây nhất. Năm nay, Sinner thắng Alcaraz ở chung kết Wimledon nhưng anh lại thua đối thủ người Tây Ban Nha ở chung kết Roland Garros, US Open.