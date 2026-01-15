Djokovic cùng nhánh đấu bán kết với Sinner ở Australian Open 2026

Chiều 15/1, Ban tổ chức Australian Open 2026 đã tiến hành bốc thăm chia nhánh. Giải Grand Slam đầu tiên năm nay tại Australia diễn ra từ ngày 18/1 đến 1/2.

Djokovic và Sinner nằm cùng nhánh đấu bán kết (Ảnh: ATP).

Hạt giống số 4 Novak Djokovic đấu trận mở màn với Pedro Martinez và có thể gặp Brandon Nakashima ở vòng 3. Đến vòng 4, ngôi sao người Serbia nhiều khả năng tái ngộ hạt giống số 16 Jakub Mensik, tay vợt trẻ từng đánh bại anh ở chung kết Miami Open 2025.

Nếu thuận lợi tiến vào tứ kết, Nole sẽ chạm trán Taylor Fritz (hạt giống 9) hoặc Lorenzo Musetti (hạt giống 5), trước khi chờ đợi màn thư hùng với Jannik Sinner ở bán kết.

Đương kim vô địch Jannik Sinner gặp Hugo Gaston ở vòng 1 và có thể chạm trán Joao Fonseca ở vòng 3. Nếu tiến vào tứ kết, hạt giống số 8 Ben Shelton là đối thủ tiềm năng của ngôi sao người Italy. Nếu thắng 5 trận liên tiếp, Sinner có thể gặp Djokovic, Taylor Fritz hoặc Lorenzo Musetti ở bán kết.

Alcaraz thuận lợi trên con đường tiến vào chung kết Australian Open 2026 (Ảnh: ATP).

Ở nhánh bán kết còn lại, Carlos Alcaraz thi đấu trận mở màn gặp tay vợt chủ nhà Adam Walton. Những đối thủ tiềm năng tiếp theo của ngôi sao số một thế giới là Hanfmann (vòng 2), Tommy Paul (vòng 3), Alejandro Davidovich Fokina hoặc Reilly Opelka (vòng 4).

Thách thức của ngôi sao Tây Ban Nha đến từ vòng tứ kết, khi Alcaraz có thể đối mặt tay vợt chủ nhà, hạt giống số 6 Alex De Minaur hoặc Alexander Bublik. Nếu ghi tên mình vào bán kết, những đối thủ lớn nhất Alcaraz phải đối diện là hạt giống số 3 Alexander Zverev hoặc hạt giống số 7 Felix Auger-Aliassime.