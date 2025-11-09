Djokovic vô địch Athens Open, thông báo bỏ ATP Finals

Với ưu thế về thể lực, Lorenzo Musetti thi đấu tốt hơn ở set 1, luôn chiếm được thế áp đảo và thắng 6-4. Sang set 2, tay vợt người Italy tiếp tục duy trì sự ổn định nhưng anh lại bất ngờ mắc sai lầm đáng tiếc.

Djokovic hạnh phúc với chức vô địch Athens Open 2025 (Ảnh: Getty).

Ở game 8 set 2, Musetti đã dẫn 30-15 nhưng sau đó thua liên tiếp 3 điểm vì các lỗi đánh hỏng không đáng có. Djokovic cứu 1 break ở game tiếp theo và anh đã không bỏ lỡ điểm break quý giá này để tiến tới chiến thắng set 2 với tỷ số 6-3.

Ở set 3, hai tay vợt thi đấu quyết tâm và nhiều ván đấu khá kéo dài. Ở thời điểm then chốt, Musetti mắc một loạt cú đánh lỗi và Djokovic đoạt break thành công ở ván đấu quyết định, khép lại set đấu với chiến thắng 7-5.

Đánh bại Musetti sau 3 set với các tỷ số 4-6, 6-3, 7-5, Djokovic vô địch giải ATP 250 Athens Open 2025 và anh đã có danh hiệu ATP thứ 101 trong sự nghiệp, chỉ còn kém 2 danh hiệu so với Roger Federer.

Sau trận đấu, Djokovic chia sẻ: “Đây là một màn so tài không thể tin nổi, ba tiếng đồng hồ cực kỳ khắc nghiệt về thể lực. Trận đấu này có thể nghiêng về bất kỳ ai, nên tôi xin chúc mừng Lorenzo vì màn trình diễn tuyệt vời. Tôi rất tự hào về bản thân khi vượt qua được thử thách này".

Đây là nỗi thất vọng lớn với Musetti khi anh để thua trong trận chung kết ATP thứ 6 liên tiếp. Tay vợt người Italy từng giành hai danh hiệu ATP vào năm 2022 tại Hamburg và Naples, nhưng không có thêm chức vô địch nào kể từ đó.

Musetti thay thế Djokovic dự ATP Finals 2025 (Ảnh: Getty).

Dù thất bại, Musetti vẫn được an ủi với tấm vé dự ATP Finals 2025, khi Djokovic tuyên bố rút lui. Ngôi sao người Serbia chia sẻ: “Tôi rất mong chờ được thi đấu ở Turin và cống hiến hết khả năng, nhưng sau trận chung kết ở Athens hôm nay, tôi rất buồn khi phải thông báo rằng mình buộc phải rút lui vì chấn thương vai.

Tôi thật sự xin lỗi những người hâm mộ mong được thấy tôi thi đấu, sự ủng hộ của các bạn có ý nghĩa vô cùng lớn. Tôi chúc các tay vợt khác có một giải đấu tuyệt vời, mong sớm được trở lại thi đấu cùng tất cả mọi người".

ATP Finals 2025 sẽ khởi tranh vào hôm nay (9/11) tại Turin (Italy). Musetti chung bảng với Carlos Alcaraz, Taylor Fritz và Alex de Minaur. Bảng đấu còn lại gồm đương kim vô địch Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton và Auger-Aliassime.