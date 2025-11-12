Novak Djokovic: “Tôi từng được nuôi dưỡng bởi những điều tiêu cực”

Mở đầu buổi phỏng vấn, Piers Morgan gửi lời xin lỗi vì những lời chỉ trích Djokovic cách đây gần 4 năm, khi tay vợt người Serbia bị trục xuất khỏi Australia do không tiêm vắc xin Covid-19. Djokovic chấp nhận lời xin lỗi và khẳng định anh “chưa bao giờ phản đối vắc xin”, mà chỉ tin rằng “mọi người có quyền tự do lựa chọn điều gì phù hợp với cơ thể mình”.

Nhà báo Piers Morgan xin lỗi vì từng chỉ trích thậm tệ Djokovic vào năm 2022 (Ảnh: Piers Morgan).

Khi được hỏi về cuộc tranh luận “ai là GOAT” (tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại), Djokovic từ chối tự nhận mình là người xuất sắc nhất. Anh cho rằng việc so sánh các thế hệ là điều không công bằng: “Tôi sẽ không nói mình là người vĩ đại nhất, vì đó không phải là vị trí của tôi để khẳng định. Điều đó có phần thiếu tôn trọng với những người đi trước như Federer, Nadal hay các huyền thoại khác. Thật khó để so sánh các thời đại, bởi quần vợt đã thay đổi rất nhiều trong 50 năm qua”.

Tay vợt người Serbia nhắc đến John McEnroe và Björn Borg như những người mở đường cho thế hệ của anh, đồng thời dành lời tri ân cho HLV cũ Boris Becker, người anh xem như “thành viên trong gia đình”.

Anh cho rằng sự khác biệt về vợt, bóng, mặt sân, chế độ dinh dưỡng, dữ liệu thi đấu và phương pháp huấn luyện hiện đại khiến việc so sánh giữa các thế hệ trở nên khập khiễng.

Bước sang tuổi 38, Djokovic thừa nhận anh đã ở giai đoạn cuối của sự nghiệp. Tay vợt người Serbia thẳng thắn thừa nhận Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đang chiếm ưu thế trên đỉnh quần vợt nam: “Ở thời điểm này, phong độ tốt nhất của tôi vẫn không bằng họ. Đó là sự thật”.

Djokovic từ chối nhận mình là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại (Ảnh: Getty).

Anh kể lại rằng mình không tới sân xem trực tiếp trận chung kết Roland Garros 2025 giữa Alcaraz và Sinner, bởi sau khi dừng bước, anh luôn muốn “tách mình khỏi tennis để thư giãn cùng gia đình”. Tuy nhiên, vợ con anh đã theo dõi qua tivi và cuối cùng Djokovic bị cuốn theo vì “sự hấp dẫn chiến thuật và đẳng cấp của cả hai”.

Cựu tay vợt số 1 thế giới bày tỏ: “Tôi cảm thấy ngưỡng mộ (cả hai tay vợt), điều mà trong đời tôi chỉ xảy ra vài lần. Thật tuyệt khi thấy thế hệ trẻ vươn lên mạnh mẽ”.

Về cảm giác bị “soán ngôi”, Djokovic nói: “Đó là quá trình tự nhiên của thể thao. Tôi từng thống trị hơn 20 năm, giờ họ vượt qua tôi. Điều đó tốt cho tennis”.

Dù vậy, Djokovic vẫn tin vào bản lĩnh của mình mỗi khi bước vào sân: “Tôi vẫn nghĩ mình có thể đánh bại bất kỳ ai ở phía bên kia lưới”.

Djokovic thừa nhận rằng ở tuổi này, việc duy trì phong độ đã trở thành một cuộc chiến khác: “Đôi khi tôi vẫn nghĩ mình là người thép, không thể chấn thương hay yếu đi. Nhưng vài năm qua, thực tế đã cho tôi một cú tát tỉnh ngộ”.

Sau những “cú tát đau điếng”, Nole nhận ra điều quan trọng nhất là “hiểu rõ cơ thể mình, biết giới hạn, và tìm cách duy trì động lực” trong giai đoạn cuối sự nghiệp. Tay vợt Serbia cũng tiết lộ anh muốn góp mặt tại Thế vận hội Los Angeles 2028, dù thừa nhận đó sẽ là “một thử thách thể lực khổng lồ”.

Nhắc về tuổi thơ trong chiến tranh Kosovo, Djokovic nói rằng anh luôn mang theo ký ức khó quên về những năm tháng ở Belgrade. Tuy nhiên, nghịch cảnh đã “nhào nặn” nên Nole bất khuất, gai góc, không chịu khuất phục trước bất kỳ điều gì, để vươn lên trở thành kẻ mạnh mẽ nhất.

Djokovic thừa nhận từng được nuôi dưỡng bằng cảm xúc tiêu cực nhưng càng trưởng thành anh mới nhận ra rằng năng lượng tích cực mới là thứ giúp mình tiến xa (Ảnh: Reuters).

Tôi không chỉ bước vào sân như một tay vợt. Tôi còn phải đối mặt với mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống riêng tư, những điều mà khán giả không biết và cũng không cần biết. Tôi từng được nuôi dưỡng bằng cảm xúc tiêu cực, giận dữ, áp lực, hoài nghi. Nhưng càng trưởng thành, tôi hiểu rằng năng lượng tích cực mới là thứ giúp mình tiến xa”, tay vợt sinh năm 1987 tâm sự.

Là một người từng trải, Djokovic cho biết sự thay đổi tư duy đến khi anh quyết định ưu tiên gia đình: “Tôi muốn hai con mình được chứng kiến cha chúng giành Grand Slam. Và tôi may mắn khi đã có nhiều lần như thế”.

Djokovic còn hài hước nói rằng anh “ước được đấu với con trai Stefan (11 tuổi)” và “sẽ không nương tay”.

Nhắc lại giai đoạn đỉnh cao nhất, anh chọn thời kỳ 2015-2016, khi giành 5 trong 6 Grand Slam liên tiếp, chỉ thua 9 trận trong 135 trận. “Không ai có thể ngăn tôi khi đó nhưng rồi khi phong độ sa sút, tôi cảm thấy trống rỗng”, anh tâm sự.

Khi được hỏi về bê bối doping gây tranh cãi của Jannik Sinner vào tháng 8/2024, Djokovic tỏ ra thận trọng nhưng thẳng thắn: “Đám mây nghi ngờ đó sẽ đi theo anh ấy, giống như cái bóng Covid-19 từng bám theo tôi”, Djokovic nói.

Nole cho rằng quần vợt tồn tại sự không công bằng trong cách xử lý các vụ việc, khi những tay vợt tên tuổi nhận được “sự đối xử ưu ái” so với những người ở nhóm dưới.

“Nếu Sinner chỉ đứng hạng 500 thế giới, có lẽ cậu ấy đã bị cấm thi đấu. Sự chênh lệch về tài chính, luật sư, thời gian và tầm ảnh hưởng là rất lớn”, Djokovic nói.

Cựu tay vợt số 1 thế giới tin vào sự trong sạch của Sinner, người từng tập luyện cùng anh tại học viện Riccardo Piatti ở Italy: “Tôi thực sự sốc khi nghe tin. Tôi không nghĩ cậu ấy cố tình, nhưng cách xử lý vụ việc có quá nhiều điểm bất thường”.

Cuối buổi trò chuyện, Piers Morgan hỏi Djokovic muốn được mọi người nhớ đến như thế nào. Tay vợt người Serbia nhắc đến người thầy tinh thần của mình, Nikola Pilic, HLV huyền thoại Croatia qua đời hồi tháng 9:

“Đám tang của ông ấy là lần đầu tiên tôi tham dự một lễ tang trong đời. Tôi từng tránh né nỗi buồn, nhưng lần này tôi không thể”, Djokovic chia sẻ.

Anh nói điều khiến anh xúc động không phải là những lời ca ngợi về thành tích, mà là tình cảm mà mọi người dành cho thầy Pilic: “Người ta không nói về những danh hiệu ông ấy giành được, mà nói về cách ông ấy sống, cách ông ấy đối xử với người khác, cách ông ấy giúp thay đổi cuộc đời của những người trẻ. Đó mới là di sản thật sự”.

“Và đó cũng là cách tôi muốn được nhớ đến, không chỉ là một tay vợt vĩ đại, mà là một con người tốt,” Djokovic khép lại.