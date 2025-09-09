Carlos Alcaraz đi vào lịch sử sau chức vô địch US Open 2025

Sáng 8/9, Carlos Alcaraz đánh bại Jannik Sinner với tỷ số 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 để vô địch US Open 2025, ngôi sao người Tây Ban Nha nhận được 5 triệu USD tiền thưởng và nâng cao thành tích đối đầu với Sinner lên thành 9-5.

Carlos Alcaraz trải qua năm 2025 đầy đáng nhớ (Ảnh: ATP).

US Open 2025 là danh hiệu Grand Slam thứ hai trong năm 2025 của Alcaraz sau Roland Garros. Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 6 trong sự nghiệp của tay vợt người Tây Ban Nha, giúp anh cân bằng thành tích với Boris Becker và Stefan Edberg trong Kỷ nguyên mở.

Alcaraz lần thứ hai vô địch US Open và anh trở thành tay vợt thứ 4 sau Novak Djokovic, Rafael Nadal và Mats Willander có được ít nhất 2 chức vô địch Grand Slam trên mọi mặt sân.

Alcaraz sở hữu 2 lần vô địch các giải US Open, Roland Garros và Wimbledon. Carlitos chưa từng vô địch Australian Open, tuy nhiên Grand Slam đầu năm tại Australia sử dụng cùng mặt sân cứng giống với US Open.

Trong năm 2025, Alcaraz 3 lần chạm trán Sinner ở chung kết Roland Garros, Wimbledon, US Open và ngôi sao người Tây Ban Nha chiến thắng trong hai lần. Thành tích này giúp Alcaraz chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng ATP từ chính Jannik Sinner.

Djokovic vươn lên vị trí số 4 thế giới khi vào bán kết US Open 2025 (Ảnh: ATP).

Sau US Open 2025, Alcaraz được cộng 1.950 điểm và vươn lên đỉnh bảng ATP với 11.540 điểm. Jannik Sinner bị trừ 750 điểm do không bảo vệ được chức vô địch và chỉ còn 10.780 điểm, tụt xuống vị trí thứ hai.

Alexander Zverev vẫn giữ vững vị trí số 3, nhưng khoảng cách giữa anh với Alcaraz, Sinner rất xa. Novak Djokovic vào tới bán kết US Open 2025, tăng 3 bậc, leo lên hạng 4 thế giới và hơn Taylor Fritz (thứ 5) đúng 155 điểm.

Trong năm 2025, ngôi sao 38 tuổi người Serbia vào đến bán kết cả 4 giải Grand Slam. Nole có nhiều cơ hội cải thiện thứ hạng trong phần còn lại của mùa giải, khi anh không phải bảo vệ quá nhiều điểm ở Thượng Hải Masters, Paris Masters so với các tay vợt đang cạnh tranh thứ hạng.